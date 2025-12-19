Κάρολ Σφιντέρσκι και Φακούντο Πελίστρι επέστρεψαν σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, ενόψει του τελευταίου ματς του Παναθηναϊκού για το 2025, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο (21/12, 19:30) αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από το πρόγραμμα προέκυψαν δυο ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Κανονικά στο πρόγραμμα μετείχαν τόσο ο Κάρολ Σφιντέρσκι, όσο και ο Φακούντο Πελίστρι. Ο Πολωνός φορ αποχώρησε με τραυματισμό στο αυτί από το ματς με την Καβάλα, ενώ ο Ουρουγουανός εξτρέμ ξεπέρασε τη θλάση που υπέστη το Νοέμβριο.

Από εκεί και πέρα μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τουμπά, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς λόγω ενόχλησης στον οπίσθιο μηριαίο. Απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν λόγω συμμετοχής στο Copa Africa.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι τακτικής και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις