Το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Σανρεμέζε που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας αγόρασε ο Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη αντιπροέδρου.

Μπάσιμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο από τον Κριστιάν Καρεμπέ! Με συνέταιρο τον Έλληνα επιχειρηματία, Θεόδωρο Ορνιθόπουλο, ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού προχώρησε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Σανρεμέζε, η οποία αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta Dello Sport», ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης εξαγόρασε το 37,5% των μετοχών του συλλόγου, ένα μερίδιο που ανήκε μέχρι πρότινος πρόεδρο Αλεσάντο Μάσου που παρέμενε στην ηγεσία του κλαμπ τα τελευταία πέντε χρόνια. Αντίστοιχο είναι το ποσοστό που αγόρασε και ο Θεόδωρος Ορνιθόπουλος, ο οποίος θα διατελέσει νέος πρόεδρος του κλαμπ, με τον Καρεμπέ σε ρόλο αντιπροέδρου.

Από τη δική του πλευρά πάντως ο Μάσου δεν κόβει εντελώς δεσμούς με τον ιταλικό σύλλογο, καθώς διατηρήσει ένα ποσοστό της τάξεως του 25%. Για τη νέα εποχή στον σύλλογο και την εμπλοκή των Καρεμπέ - Ορνιθόπουλου, ο Ιταλός ανέφερε τα εξής:

«Η νέα κατεύθυνση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη Σανρεμέζε. Ο Θεόδωρος Ορνιθόπουλος είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ γνωρίσαμε τον Κριστιάν Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες και έδειξε από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον.

Μετά την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, προχωρήσαμε στη συμφωνία. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση και να διεκδικήσουμε την άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες» τόνισε χαρακτηριστικά για το νέο πρότζεκτ που χτίζεται στην Σανρεμέζε.