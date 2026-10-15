Βαλμπουενά: «Το ματς Μαρσέιγ- Ολυμπιακός είναι ''παιχνίδι αγάπης'' για εμένα»

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, με αφορμή του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό με τη Μαρσέιγ μίλησε για τη σύνδεση που έχει και με τις δύο ομάδες, χαρακτηρίζοντας το ματς ως «παιχνίδι της αγάπης».

Για την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τη Μαρσέιγ και τον Ολυμπιακό, (22:00, Magenta TV 4/ANT1) μίλησε ο Ματιέ Βαλμπουενά, με αφορμή την επικείμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Europa League.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο συλλόγων, χαρακτήρισε τη συνάντηση τους ως «το παιχνίδι αγάπης», καθώς είχε συνδεθεί έντονα και με τις δύο ομάδες. Όπως εξήγησε πριν αγωνιστεί στους ερυθρόλευκους έβλεπε τον Ολυμπιακό ως έναν δύσκολο αντίπαλο αλλά η μεταγραφή του στην ομάδα άλλαξε τα πάντα. «Τι σημαίνει για μένα το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός; Πριν φορέσω τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν σήμαινε και πολλά, πέρα από το γεγονός ότι επρόκειτο για έναν δύσκολο αντίπαλο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη συνέχεια, όμως, αγωνίστηκα στην ελληνική ομάδα και τα πράγματα άλλαξαν».

«Εξακολουθώ να βρίσκομαι στην Ελλάδα, ζω εδώ και έχω διατηρήσει πολλές επαφές. Ο Ολυμπιακός σημαίνει πολλά για μένα, φυσικά μετά τη Μαρσέιγ. Η αγάπη των φιλάθλων του είναι πάνω κάτω ίδια με εκείνη που μου έδειχναν οι οπαδοί της Μαρσέιγ. Για μένα, είναι το παιχνίδι της αγάπης (γέλια). Την περασμένη σεζόν πήγα στη δεύτερη κατηγορία για να βοηθήσω τους νεότερους ποδοσφαιριστές, παρόλο που βρισκόμουν κοντά στην πρώτη ομάδα. Έχω μια μεγάλη ιστορία με αυτόν τον σύλλογο, μια σχέση αγάπης και πάθους», είπε χαρακτηριστικά.