Οι εστίες έντασης που προκάλεσαν το βράδυ της Τετάρτης οπαδοί της Μαρσέιγ επιχειρώντας να κάνουν επεισόδια ανέδειξαν τον σωστό προσανατολισμό της απόφασης του Ολυμπιακού.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης όπως έγινε γνωστό ανέβηκαν για τα καλά οι τόνοι ενόψει του αγώνα Μαρσέιγ - Ολυμπιακός στη Μασσαλία. Βίντεο που ανέβηκαν στο Χ έδειχναν εστίες έντασης που προκάλεσαν οπαδοί των Μαρσεγιέζων και ενώ οι αστυνομικές Αρχές της πόλης βρίσκονται και στο λιμάνι της πόλης αλλά και σε άλλα σημεία της. Οπαδοί της Μαρσέιγ έμπαιναν μέχρι και σε ξενοδοχεία αναζητώντας φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Για όλα αυτά που συνέβησαν την Τετάρτη η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε ό,τι αποφάσισε (ώστε να ακυρωθούν τα εισιτήρια των φίλων του Ολυμπιακού και να μείνει κενή η εξέδρα). Μία απόφαση που όπως φάνηκε ήταν σε σωστή κατεύθυνση καθώς το κλίμα στη Μασσαλία ήταν τόσο τεταμένο που τα πράγματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν και με τις αστυνομικές Αρχές της πόλης να μην μπορούν να εγγυηθούν ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα με την παρουσία φιλάθλων και των 2 ομάδων.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός είπε αυτά που έπρεπε στους ελάχιστους οπαδούς του που είχαν μείνει και αυτούς που δεν είχαν ακυρώσει ακόμα. Είχαν δε φύγει οι περισσότεροι και είχε ακυρώσει η πλειονότητα των ερυθρολευκων φιλάθλων.