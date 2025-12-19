Ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη τις σκέψεις του αναφορικά με την κατάρτιση της βασικής 11άδας του για το Ολυμπιακός - Κηφισιά του Σαββάτου.

Θα έχει απώλειες για το παιχνίδι με την Κηφισιά ο Ολυμπιακός, όπως τον Ποντένσε που έχει θέμα τραυματισμού. Κατά τα λοιπά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη επεξεργαστεί στο μυαλό του το πλάνο του για την 11άδα των Πειραιωτών.

Με δεδομένο ότι ο Ζέλσον έχει ταλαιπωρηθεί από ίωση υπάρχουν 2 βασικές εκδοχές για την 11άδα των Ερυθρόλευκων. Η μία με τον Ζέλσον βασικό (εφόσον θα είναι στο 100%) στο ένα εκ των 2 άκρων και την άλλη με τον Γιαζίτζι ή άλλη εναλλακτική.

Η πρώτη εκ των δύο αυτών 11άδων θα είναι με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και πιθανότατα Ροντινέϊ, κέντρο με Γκαρθία - Έσε και τον Μουζακίτη υποψήφιο για εκεί, Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι και στα δύο άκρα Ζέλσον και Στρεφέτσα. Ως προς το 2ο σενάριο θα έχουμε να κάνουμε με τα ίδια πρόσωπα με τη διαφορά πώς αντί του Ζέλσον θα είναι ο Γιαζίτζι ή άλλη επιλογή από τις υπάρχουσες της αποστολής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Μάνσα και Ρέτσος

Χαφ / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Σέντερ φορ: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι