Ο Πορτογάλος ταλαιπωρήθηκε από ίωση και προς ώρας είναι άγνωστο αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 20:30).

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του αυριανού (20/12, 20:30) αγώνα με την Κηφισιά, τελευταίου για το 2025, καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε από ίωση.

Η συμμετοχή του Πορτογάλου winger στο αρχικό σχήμα τίθεται εν αμφιβόλω, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ εκτός αποστολής έχει μείνει και ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Πλέον μένει να φανεί αν ο Ζέλσον θα είναι έτοιμος για να βρεθεί στην εντεκάδα του Βάσκου τεχνικού, ή θα καθίσει στον πάγκο σε αυτό το τελευταίο ματς του έτους, στο οποίο οι Πειραιώτες θέλουν νίκη για να κάνουν Πρωτοχρονιά στην κορυφή της Stoiximan Superleague.

Θυμίζουμε πως πρόσφατα ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση για τριετές συμβόλαιο στον 30χρονο εξτρέμ, περιμένοντας την απάντησή του.