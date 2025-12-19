Ολυμπιακός: Ίωση ο Ζέλσον, δύσκολα βασικός με Κηφισιά
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του αυριανού (20/12, 20:30) αγώνα με την Κηφισιά, τελευταίου για το 2025, καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς ταλαιπωρήθηκε από ίωση.
Η συμμετοχή του Πορτογάλου winger στο αρχικό σχήμα τίθεται εν αμφιβόλω, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ εκτός αποστολής έχει μείνει και ο Ντανιέλ Ποντένσε.
Πλέον μένει να φανεί αν ο Ζέλσον θα είναι έτοιμος για να βρεθεί στην εντεκάδα του Βάσκου τεχνικού, ή θα καθίσει στον πάγκο σε αυτό το τελευταίο ματς του έτους, στο οποίο οι Πειραιώτες θέλουν νίκη για να κάνουν Πρωτοχρονιά στην κορυφή της Stoiximan Superleague.
Θυμίζουμε πως πρόσφατα ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση για τριετές συμβόλαιο στον 30χρονο εξτρέμ, περιμένοντας την απάντησή του.
