Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι του 2025 απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 20:30). Ποιοι έμειναν εκτός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η ομάδα του ετοιμάζονται για το τελευταίο παιχνίδι του 2025, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (20/12, 20:30) αντιμετωπίζουν την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το τρίποντο έτσι ώστε να κάνουν Πρωτοχρονιά στην κορυφή της Stoiximan Superleague και να ετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, από την οποία έμειναν εκτός οι Ντανιέλ Ποντένσε, Ρεμί Καμπελά, καθώς και οι Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μπρούνο που έχουν υποχρεώσεις με τις πατρίδες τους για το Κόπα Άφρικα. Εντός αυτής αντίθετα βρίσκεται ο Ρούμπεν Βέζο και ο Τζουλιάν Μπιανκόν.

Αναλυτικά:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.