Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστας Νικολακόπουλος τόνισε στους Galacticos ότι για το ντέρμπι με την ΑΕΚ δεν αποκλείεται να ζητήσουν αναβολή οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα σε Super League, Champions League και Κύπελλο, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.

Αν δεν υπάρχουν εκπλήξεις, τότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προημιτελικά με τον ΠΑΟΚ κι εφόσον περάσει θα βρεί στα ημιτελικά, τον Παναθηναϊκό, ή τον Άρη. Αν περάσει το τριφύλλι, όπως αναφέραμε χθες, θα γίνουν τρία ντέρμπι αιωνίων σε μία εβδομάδα!

Οι Πειραιώτες δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα αναβολής ενός αγώνα, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Είναι κάτι που φυσικά θα το αποφασίσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστας Νικολακόπουλος, πάντως, τόνισε στους Galacticos ότι ένα ματς που θα είχε λογική να ζητήσει αναβολή ο Ισπανός τεχνικός, είναι το ντέρμπι με την ΑΕΚ την 1η Φεβρουαρίου.

«Ο Ολυμπιακός κι αναφέρομαι μόνο στα ματς μεσοβδόμαδα, έχει ΠΑΟΚ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Παναθηναϊκό και Παναθηναϊκό...

Εχει να πάει και Περιστέρι, Τρίπολη εκτός έδρας. Και μετά έχει και ΑΕΚ 1/2. Στον Ολυμπιακό έχουν γίνει θεωρητικές συζητήσεις, αλλά μόνο ένας αποφασίζει για την αναβολή. Ο Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να το σκεφτεί. Δεν μπορείς να του πεις και τίποτα.

Σου λέει "γιατί κάνουμε προετοιμασία; Για να παίξουμε". Θα σου πει "πότε θα γίνει ανα αναβληθεί;". "Α, δεν ξέρεις...". Βλέπεις τα μεσοβδόμαδα ματς κι έχεις την ΑΕΚ, ενώ έχεις τη δυνατότητα να την αποφύγεις. Υπάρχει και ο παράγοντας πρεστίζ, "να δείξω ότι φοβάμαι την ΑΕΚ".

Αν σκέφεσαι πάντως ότι έχεις όλες αυτές τις ομάδες και υπάρχει η δυνατότητα να ξεκουράσεις την ομάδα σου για να παίξεις με Παναθηναϊκό τρία ματς, τότε η αναβολή με ΑΕΚ έχει μία λογική».

