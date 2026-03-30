Super League: Οι δύο διακοπές στη διάρκεια των playoffs
Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των playoffs με όλες τις λεπτομέρειες, με τη δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινά και πάλι την Κυριακή, 5 Απριλίου. Στο μεταξύ, το καλεντάρι περιλαμβάνει δύο διακοπές μέχρι τις 17 Μαΐου, όταν ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν.
Η πρώτη διακοπή αφορά το Πάσχα, το οποίο φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου. Η δραστηριότητα στο πρωτάθλημα σταματά πλήρως τη Μεγάλη Εβδομάδα, με τις ομάδες να επιστρέφουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις το διήμερο 18-19 Απριλίου.
Μία ακόμη παύση θα γίνει στα τέλη Απριλίου, ανάμεσα στη 2η και την 3η αγωνιστική των playoffs και των playoffs 5-8, καθώς στις 25 του ίδιου μήνα πρόκειται να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/VRQgizyUip— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
