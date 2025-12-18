Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έβαλε την υπογραφή του στην καλύτερη επίθεση του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για χάρη του Ολυμπιακού.

Επιβλητική ολοκλήρωση του Ολυμπιακού στις υποχρεώσεις του στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος καθώς έκανε το καθήκον κόντρα σε Αστέρα AKTOR, Βόλο, Ελλάς Σύρου και Ηρακλή και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά κάνοντας το 4x4.

Βέβαια δεν μιλάμε για τυπικές νίκες καθώς οι Πειραιώτες είχαν την καλύτερη επίθεση στη συγκεκριμένη φάση του θεσμού με συνολικά 18 γκολ σε τέσσερις αγώνες (!) με αποτέλεσμα να τερματίσουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε το ροτέισον σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια να λειτουργικά εντυπωσιακά και άπαντες να δείχνουν σοβαρότητα για να έρθουν τέσσερα τρίποντα με τα τρία από αυτά, να είναι με θριαμβευτικό τρόπο.

Εκτός από το 2-1 στην Τρίπολη, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 5-0 του Βόλου και με 6-0 του Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» και με 5-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου στη Σύρο.

Ο άνθρωπος που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του σε αυτές τις νίκες και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο για την καλύτερη επίθεση του League Phase, είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός κερδίζει όλο και περισσότερους πόντους στην εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ και μέσα από τις ευκαιρίες του Κυπέλλου Ελλάδος, έδειξε ότι μπορεί να αποτελεί μία υπολογίσιμη μονάδα για τα πλάνα του Ισπανού τεχνικού εντός Ελλάδος (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη καθώς είναι εκτός λίστας).

Στα τέσσερα παιχνίδια της συγκεκριμένης φάσης, ο Τούρκος ποδοσφαιριστής πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, ενώ είναι ο παίκτης που κάνει τη σέντρα στον Καλογερόπουλο κόντρα στον Ηρακλή όπου ο Έλληνας στόπερ σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια.

Δηλαδή, ο Γιαζίτσι έχει άμεση συμμετοχή είτε με ασίστ είτε με γκολ σε συνολικά οκτώ τέρματα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ από τα συνολικά 18 που πέτυχε στο League Phase το κλαμπ.

Αυτό αναλογεί σε ένα ποσοστό 45% περίπου. Δηλαδή σχεδόν τα μισά γκολ των Πειραιωτών έχουν περάσει από τα πόδια του Τούρκου μεσοεπιθετικού και συγκεκριμένα από το «χρυσό» αριστερό του, με τον ίδιο να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην καλύτερη επίθεση του League Phase.