Στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον 26χρονο Κολομβιανό στόπερ Κέβιν Αντράντε.

Μεταγραφικό σενάριο από τη Ρωσία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σύντομα θ' ανακοινώσει τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δικέφαλος φέρεται να έχει προχωρήσει σε πρώτη επαφή με τους εκπροσώπους του Κέβιν Αντράντε, δείχνοντας ενδιαφέρον για την απόκτησή του και εξετάζοντας το ενδεχόμενο κατάθεσης επίσημης πρότασης.

Ο 26χρονος (16/6/99) Κολομβιανός αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89 και φορά τη φανέλα της Μπάλτικα, με την οποία τη φετινή σεζόν μετρά 16 συμμετοχές και ένα γκολ στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Παρόλα αυτά, τα ίδια ρεπορτάζ σημειώνουν πως δύσκολα η ενδεχόμενη πρόταση του ΠΑΟΚ θα καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Μπάλτικα, οι οποίες φέρονται να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αντράντε έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τη ρωσική ομάδα. Ξεκίνησε την καριέρα στην Αμέρικα με την οποία είχε 119 αγώνες, 3 γκολ και 4 ασίστ. Συνέχισε στην Πλατένσε, όπου μέτρησε μόλις 9 ματς κι 1 γκολ, ενώ στη Ρωσία βρίσκεται από το 2023 κι έχει 72 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.