Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την μαθημένη σε τελικούς ΑΕΚ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της Ένωσης με την Κραιόβα και τη σημασία της επικράτησης απόψε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Πραγματικά υπάρχει τεράστια ανυπομονησία για την αποψινή αναμέτρηση (22:00) της ΑΕΚ με αντίπαλο την Κραιόβα και μπορεί να αφορά σε σημαντικό ποσοστό την ...κιτρινόμαυρη φυλή, ωστόσο συνιστά και μια αγωνιστική σημαντική και για την Ελλάδα και το ranking της, δίχως αυτό να συνιστά κάποια επιπλέον υποχρέωση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς! Κι αυτό διότι ήδη έχει κάνει το χρέος της φέτος και με το παραπάνω (από οποιαδήποτε άλλη ομάδα έως τώρα στην Ευρώπη) για την χώρα της και τη σχετική βαθμολογίας, το στόχο της διατήρησης της 11ης θέσης κοινώς, τη στιγμή που θα συνεχίσει να προσφέρει ανεξάρτητα της αποψινής μάχης! Η Ένωση αντιμετωπίζει μια καλά δουλεμένη τακτικά, με τριάδα συνήθως στην άμυνα που ανταποκρίνεται καλά αμυντικά και επιχειρεί να χτυπήσει στην κόντρα: κάτι στο οποίο ωστόσο είναι μαθημένοι οι παίκτες του Δικέφαλου και ανταποκρίνονται, αφού στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων εντός συνόρων, έρχονται αντιμέτωποι με ομάδες που έχουν αντίστοιχη αγωνιστική προσέγγιση...

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα ιστορικό 90λεπτο στο οποίο εφόσον καταφέρει να επικρατήσει απογειώνει την επόμενη μέρα της στην Ευρώπη, το άμεσο μέλλον της και όχι μόνο εκτός συνόρων και δεν εννοώ αποκλειστικά στο θέμα κληρώσεων, το ότι θα δύναται να 'χει καλύτερες κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που είναι τεράστιας σημασίας και αξίας όπως γνωρίζουν όλοι. Αλλά και για λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά: όπως για να γίνω πιο συγκεκριμένος και να αναφέρω ένα παράδειγμα: θα είναι πολύ πιο εύκολο για το club και τους ανθρώπους της, να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές που θέλει να φέρει στην Ένωση και να παίξουν για αυτή, όταν εκείνοι θα γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζει την Ευρώπη και ότι έχει παρουσία με σημαντικό -και αναλογα τη διοργάνωση φυσικά- πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα παράδειγμα επαναλαμβάνω αναφέρω...

Διότι τα οφέλη τα αγωνιστικά, τα απτά που λέμε, είναι σημαντικότερα για την ΑΕΚ και όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα (και το ίδιο το club) . Η πιο μεγάλη ώρα και μάχη, έως την επόμενη, είναι τώρα και γι' αυτό αυτόματα συνιστά και την πιο δύσκολη από όσες προηγήθηκαν πουν ήταν επίσης τεράστιας σημασίας για την Ένωση. Είναι δεδομένο πως φέτος οι "κιτρινόμαυροι" είναι μαθημένοι σε τελικούς στην Ευρώπη και έχει αποδείξει ότι ξέρει να τους κερδίζει μιας και θυμίζω πως είχε υποχρέωση ανταπόκρισης δίχως μαξιλαράκι ασφαλείας στην προκριματική διαδικασία προκειμένου να μπει στη league phase του Conference League! Ο Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε με λόγια απλά και ουσιαστικά τα οφέλη της επικράτησης του Δικέφαλου απόψε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και θαρρώ είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς εύκολα πόσο παίζονται απόψε το βράδυ στις 22:00 στην πόλη της ΑΕΚ!

Ωστόσο δεν είναι και πράγματα που μας συμβαίνουν συνέχεια στην Ελλάδα να θυμίσω ακόμη και στο Conference League και την League phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Η ΑΕΚ επιδιώκει να πετύχει τη τρίτη σερί νίκη της στη φάση που τρέχει, κάτι που δεν το λες και σύνηθες φαινόμενο, ότι συμβαίνει κάθε σεζόν (επαναλαμβάνω) ακόμη και στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επιπρόσθετα η Ένωση ψάχνει με τη νίκη της να καταφέρει να διατηρηθεί στην πρώτη 4αδα της 8αδας της League phase γεγονός που δεν έχει επαναληφθεί από ελληνική ομάδα: παράλληλα η 3η, ή 4η θέση στην 8αδα θα σημαίνει ότι αποφεύγει έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης τις ομάδες που ήταν στις πρώτες τέσσερις θέσεις (κοινώς αποφεύγει Στρασμπούρ και Σαχτάρ με τα τωρινά δεδομένα). Απογειώνει κατά 50% τον ευρωπαϊκό συντελεστή της και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά...

Όσο για την Κραιόβα κανείς δεν γίνεται να την υποτιμήσει: πρόκειται για ομάδα με όσες νίκες έχει και η ΑΕΚ από το καλοκαίρι έως τώρα στην Ευρώπη: συγκεκριμένα έξι τον αριθμό! Προφανώς δεν έχει 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα όπως η Ένωση, αλλά δεν τις λες λίγες της επικρατήσεις της... Στην χώρα της και το πρωτάθλημα Ρουμανίας τα πάει πολύ καλά όπως δείχνει η βαθμολογική της συγκομιδή μιας και βρίσκεται μόλις στο -2 από την κορυφή. Είναι μια ομάδα που επηρεάζεται πάντως από την έδρα αν κρίνουμε από τα αποτελέσματά της στην Ευρώπη μακριά από το... σπίτι της! Γι' αυτό και η Νέα Φιλαδέλφεια πρέπει απόψε να είναι όπως την έχουμε συνηθίσει: καμίνι που θα ...λιώσει τον αντίπαλο και τις οποίες φιλοδοξίες του για αποτέλεσμα. Με μυαλό όμως και δίχως κάτι που θα προκαλέσει τη τιμωρία της έδρας, ή μέρους αυτής και δη του πέταλου των οργανωμένων αφού δεδομένα θα έχουμε και άλλο (και άλλα μακάρι) ευρωπαϊκό ματς στο γήπεδό μας!

Φουλ λοιπόν για την 9η σερί νίκη η ΑΕΚ του Νίκολιτς σε όλες τις διοργανώσεις, για την 11η νίκη της σε 12 αναμετρήσεις (με παρένθεση την ισοπαλία με την Σάμροκ Ρόβερς).