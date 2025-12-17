Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση στον Ζέλσον Μαρτίνς»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos στην περίπτωση του Ζέλσον Μαρτίνς, στον οποίο ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα πρόταση ανανέωσης.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εργάζονται αυτό το διάστημα γύρω από τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, και ένας εξ' αυτών είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει το καλοκαίρι του 2026.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε για το θέμα στους Galacticos, αναφέροντας πως οι νταμπλούχοι Ελλάδος έχουν κάνει νέα προσφορά στον Πορτογάλο εξτρέμ, για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, δείχνοντάς του πόσο πολύ τον πιστεύουν. Σχολίασε δε πως θεωρεί ότι ο 30χρονος θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά.

«Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό τελειώνει το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε μια νέα πρόταση για τον Ζέλσον, που πλέον αφορά επέκταση συμβολαίου για τρία χρόνια. Μια πιο δελεαστική πρόταση. Είναι τριάντα, αλλά στον Ολυμπιακό, όσο καιρό είναι, είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Έχει μειονεκτήματα, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς.

Περιμένουμε την έκβαση των συζητήσεων, γιατί ο Ολυμπιακός στην αρχή του είχε πει δυο χρόνια, αλλά τώρα το έκανε 3, 2+1 ξέρω γω. Είναι σαν να του δίνει στα 30 του, το συμβόλαιο που του έδωσε στα 28 όταν ήρθε».