Ο Άρης ψάχνει τα…διπλά, ο Λανουά εκτέθηκε διπλά!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta για τα στόματα που κλείνει ο Άρης ακόμα και φέτος, αλλά και για το πόσο εκτέθηκε ξανά ο Λανουά.

Η αλήθεια είναι ότι πρώτα περίμενα να αναγγείλει χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός τα μέτρα για το στεγαστικό και μετά να γράψω. Τόσα σπίτια έπαιξαν μετά από σχετικές προτροπές στο διπλό του Ολυμπιακού και μάλιστα ενώ έχασαν και τα…εξοχικά τους και πέρσι και πρόπερσι. Ο Μεντιλίμπαρ βέβαια το είπε ξεκάθαρα: «Πάντα παίζει καλά με τον Ολυμπιακό ο Άρης», αλλά αυτό δεν συμφέρει τους μπαρουφολόγους που για να κρύψουν τις δικές τους βρωμιές υπονοούν για τον Άρη αυτά τα οποία κάνουν οι ίδιοι. Ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα μόνο στο Βικελίδης δεν έχει κερδίσει, αλλά προφανώς αυτό συνέβη γιατί ο Μόντσου δεν πήρε μία κίτρινη κάρτα. Γιατί προφανώς πέναλτι δεν υπάρχει, οι δύο κόκκινες που δόθηκαν ήταν σωστές και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε γιατί δεν πήρε ένα κόρνερ στο πρώτο λεπτό και ένα φάουλ-κίτρινη. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι είναι δίκαιη η ισοπαλία, αλλά 3 μέρες μάλλον ακούμε ότι ο Καρυπίδης ελέγχει την διαιτησία!

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι όλα όσα σας έχω γράψει από αυτό το blog έχουν επιβεβαιωθεί στο έπακρο και δυστυχώς ο κάθε Ολυμπιακός ή Παναθηναικός ή ΑΕΚ φωνάζουν μόνο όταν κοντράρονται τα συμφέροντά τους. Είναι ντροπή και εκτίθεται ανεπανόρθωτα ο κ. Λανουά που μας έβαλε την φάση με το φάουλ του Μόντσου για κίτρινη και την προηγούμενη εβδομάδα δεν έβαλε ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ ΚΟΚΚΙΝΗ! Υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη ενοχής από αυτό; Είναι δυνατόν να μην σχολιάζεις την φάση του Ιβανούσετς, έστω να πεις κίτρινη βρε αδερφέ και να γελάει και το παρδαλό κατσίκι και μια εβδομάδα μετά να βάζεις φάση για κίτρινη; Είναι δυνατόν να μην σχολιάζεις το καθαρό πέναλτι στον Ράτσιτς και να βάζεις την ξεκάθαρη που πάει από το πόδι στο χέρι;

Επιτέλους όλα τα παραπάνω τα ανέδειξε και η ΠΑΕ Άρης μέσω της ανακοίνωσής της και θα πρέπει να συνεχίσει και με επίσημη αναφορά στην ΟΥΕΦΑ. Θα πει κάποιος και τι θα γίνει; Τίποτα το πιθανότερο, αλλά τουλάχιστον θα έχεις κάνει ότι έπρεπε. Να δούμε βέβαια και ποιον θα ορίσει στην Τρίπολη ο κ. Λανουά. Αν δείτε Κατσικογιάννηδες ή Τσιμεντερίδηδες να ετοιμαζόμαστε για νέα έργα. Καθαρά αγωνιστικά είναι τεράστια η απώλεια του Ράτσιτς, αλλά και του Φατιγκά, αλλά αυτά θα τα πούμε και στο σημειώμά μας πριν το ματς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Άρης πρέπει να πάρει το διπλό…

Να συνεχίσει το σερί το μπάσκετ σε Ευρώπη και Ελλάδα

Σήμερα βέβαια είναι μέρα αγώνα για το μπάσκετ στο πιο πονηρό ματς της σεζόν. Οι Γερμανοί δεν έχουν νίκη ως τώρα στην Ευρώπη και μόνο ως θετικό βλέπω ότι έκαναν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα διαλύοντας την Άλμπα! Είναι…ταμάμ τέτοια ματς για να πας χαλαρός και να κάνεις μία ήττα εκτός προγράμματος εκεί που όλοι οι άλλοι έχουν κερδίσει. Βέβαια επειδή όλο το γήπεδο θα είναι γεμάτο Αρειανούς προφανώς και θα λειτουργήσει ως…αφύπνιση για την ομάδα του Μίλιτσιτς που εκτός έδρας έχει πετύχει σημαντικές νίκες σε πιο δύσκολες έδρες και πρέπει να το επαναλάβει το βράδυ. Ως το τέλος της χρονιάς υπάρχει και το ματς με το Περιστέρι, αλλά και προπαραμονή Eurocup και με 3 στα 3 ο Άρης θα είναι σε εξαιρετική θέση στην Ευρώπη και θα έχει βελτιώσει πολύ την εικόνα του στην Ελλάδα. Μια που έγραψα για Ελλάδα στο σημαντικό διπλό με τον Ηρακλή να σημειώσουμε ότι όχι μόνο δεν ήταν βήματα το καλάθι του Τζόουνς που μόνο άσχετος με το άθλημα ή στοχευμένα οπαδικά μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν έπρεπε να μετρήσει, αλλά υπήρξε καθαρό φάουλ με το πόδι του παίκτη του Ηρακλή. Για να ξέρουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει…

Καλή επιτυχία στον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ και έπεται συνέχεια…

ΥΓ1 Διάβασα χθες το αναλυτικό και πολύ καλό ρεπορτάζ του gazzetta για το τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να μην πέσει με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά. Βέβαια όλα όσα γράφτηκαν τα είχαμε γράψει πολύ νωρίτερα σε αυτό το blog. Διαβάσαμε λοιπόν πόσα γκολ χρειάζεται για να βγει έβδομος και πως αν δεν κερδίσει με 4-1 και παραπάνω τότε θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Η ΕΠΟ, λοιπόν, όρισε αυτά τα ματς μετά την τελευταία αγωνιστική, ενώ ΦΥΣΙΚΑ έπρεπε πρώτα να γίνουν αυτά τα 3 παιχνίδια που γίνονται σήμερα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε με αυτό τον τρόπο η επιλογή. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω προς πάσα κατεύθυνση. Αποτελεί αλλοίωση για τον θεσμό να ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει 3 και 4 γκολ διαφορά με το Μαρκό σήμερα το βράδυ ώστε να αποφύγει τον Ολυμπιακό; Ή εσείς λέτε ότι με παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή, όταν το σκορ γινόταν 2-0 δεν θα κατέβαζε ταχύτητα, όπως έκαναν στα αντίστοιχα παιχνίδια, παίζοντας με αναπληρωματικούς όλες οι μεγάλες ομάδες; Και για να μην λέτε ότι γράφω μόνο για τον συμπολίτη. Γιατί ο Παναθηναϊκός να ξέρει ότι θέλει 5-0 με την Καβάλα για να βγει δεύτερος; Θα σταματούσε πχ στο 2-0; Η ερώτηση έχει απλή απάντηση. Αρκεί να δείτε τι έκανε με την Καλλιθέα. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αλλοίωση στις συνθήκες του παιχνιδιού; Και μην πει κάποιος ότι δεν γινόταν όλη η αγωνιστική να γίνει σήμερα γιατί παίζει η ΑΕΚ Conference. Δεν γίνεται για ένα ματς και γίνεται για τρία; Λίγη ντροπή ρε παιδιά, λίγη ντροπή και μην ξεχάσετε την 26 η αγωνιστική στο πρωτάθλημα να την κάνουμε ίδια μέρα και ώρα και ενώ ακολουθούν μετά άλλα 6 παιχνίδια…

ΥΓ2 Βρε τον Τζήλο…

ΥΓ3 Για μεταγραφές υπάρχει κινητικότητα και έντονη, αλλά το θέμα είναι να περάσουμε σε συμφωνίες και να είναι εδώ οι παίκτες αρχές Γενάρη. Θα τα σκαλίσουμε περισσότερο μετά την Τρίπολη…