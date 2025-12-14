Οι καλύτερες φάσεις του αγώνα Άρης - Ολυμπιακός 0-0.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει από την έδρα του Άρη.

Οι Θεσσαλονικείς κράτησαν το 0-0 κόντρα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ έσπασε το αρνητικό σερί των πέντε ηττών κόντρα στους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε φρεσκάδα, ένταση και ταχύτητα στο παιχνίδι του. Οι Πειραιώτες έφταναν στην περιοχή, αλλά ουσιαστικές τελικές δεν είχαν καθώς Ταρέμι και Ελ Κααμπί ήταν εγκλωβισμένοι. Το σουτ του Ταρέμι (32’) ήταν ακίνδυνο για να φτάσουμε στις διαδοχικές στιγμές του Στρεφέτσα. Στο 38' από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, τον σταμάτησε ο Αθανασιάδης και δευτερόλεπτα αργότερα, σούταρε πάνω στα σώματα.

Ο Άρης είχε ως επιλογή να παίξει πίσω από την μπάλα και να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Ο Πέρεθ στο 37' ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι πέταξε στα σκουπίδια τη σπουδαιότερη στιγμή της ομάδας του. Στο 51' ο Ντάνι Γκαρθία αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Άρης πήρε την μπάλα στα πόδια του, πάτησε στην περιοχή του Ολυμπιακού και άγγιξε το γκολ στο 58' με την κεφαλιά του Μορόν.

Στο 59’ και από λάθος πάσα του Γαλανόπουλου, ο Φαντιγκά ανέτρεψε τον Ταρέμι εκτός περιοχής και μέσω VAR ο Γιαμπλόνσκι απέβαλε τον παίκτη του Άρη επειδή ήταν τελευταίος παίκτης. Στο 84' ο Έσε αστόχησε απέναντι στον Αθανασιάδη κι αυτή ήταν η τελευταία φάση των Πειραιωτών.

Τα highlights της αναμέτρησης