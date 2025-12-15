Ο μάνατζερ του Φίοντορ Τσάλοφ τόνισε ότι ο παίκτης μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ τον Γενάρη και υποστήριξε ότι φταίει ο προπονητής του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Φίοντορ Τσάλοφ έχει φτωχή προσφορά στον ΠΑΟΚ.

Ο 27χρονος Ρώσος φορ σε 61 αγώνες έχει 8 γκολ και 8 ασίστ και μοιάζει απίθανο να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιό του. Ο Τσάλοφ σε 1,5 χρόνο δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά και μετά το ματς με τη Μπραν στην Τούμπα, ουσιαστικά η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Ο Τσάλοφ έπαιξε με τη Λουντογκόρετς και τον Ατρόμητο εξαιτίας του τραυματισμού του Γιακουμάκη, διαφορετικά μπορεί αλλαγή του Έλληνα φορ να ήταν ο Μύθου.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του και μάλιστα ο ατζέντης του εξέφρασε την ελπίδα να φύγει ο Τσάλοφ τον Γενάρη από τον ΠΑΟΚ. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, σε ΜΜΕ της Ρωσίας εξαπέλυσε τα βέλη του στον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Αναλυτικά το δημοσίευμα και οι δηλώσεις του μάνατζερ του Τσάλοφ:

«Ο ποδοσφαιρικός ατζέντης Σάντορ Βάργκα, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του επιθετικού Φίοντορ Τσάλοφ, σχολίασε την κατάσταση γύρω από τον ποδοσφαιριστή και δεν απέκλεισε την αποχώρησή του από τον ελληνικό ΠΑΟΚ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

"Δεν αισθάνεται άνετα εκεί, φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ. Ελπίζω πραγματικά να φύγει τον χειμώνα", δήλωσε ο Βάργκα σε αποκλειστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Sovsport Αρτέμ Μελνιτσένκο.

Νωρίτερα, από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ είχε γίνει γνωστό ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δεχθεί προτάσεις για την αγορά του Τσάλοφ. Στη φετινή σεζόν της ελληνικής Super League, ο Ρώσος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε εννέα αγώνες και έχει σημειώσει ένα γκολ».