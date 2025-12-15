Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει στο blog του για τα λάθη της διοίκησης και του Ραζβάν Λουτσέσκου σε μία σημαδιακή χρονιά για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι είχε κομβικές απουσίες. Αυτό φυσικά δεν δικαιολογεί την ήττα από τον Ατρόμητο, αλλά φανέρωσε κάθε αδυναμία της ομάδας.

Έλλειψη ενέργειας, βέβαια, δεν είχαν μόνο συγκεκριμένοι παίκτες, αλλά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ακόμα κι αν ο ΠΑΟΚ, πάντως, γύριζε το ματς στο Περιστέρι, τα συμπεράσματα έχουν βγει. Για να είμαστε ειλικρινείς, από το ξεκίνημα της σεζόν. Απλά στις νίκες οι αδυναμίες μπαίνουν κάτω από το χαλί, στις ήττες βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η ερώτηση που οφείλουν να κάνουν στον ΠΑΟΚ διοίκηση, στελέχη και Λουτσέσκου, είναι αν το ρόστερ είναι αντάξιο των 100 ετών του συλλόγου. Είναι; Μία σεζόν που για να θυμίσουμε, θα μπορούσε να μην έχει τον Ρουμάνο στον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη σεζόν με στόπερ τους Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, τον πολύπειρο Λόβρεν, που είχε δύο ουσιαστικά σεζόν με μικρό χρόνο συμμετοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κι έναν δανεικό τον Βολιάκο.

Ξεκίνησε με τρεις χαφ κι έναν δανεικό τον Μπιάνκο και είναι αλήθεια ότι μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Ζαφείρη, που θα μπορεί να παίξει στην αρχή του νέου έτους.

Πάμε στα άκρα της άμυνας. Είναι ο Τέιλορ αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ; Σε σχέση με τον Γκόμεζ είναι αναβάθμιση. Ο Σκωτσέζος έχει 11 ματς, αλλά μόνο στα 4 έβγαλε το 90λεπτο. Στα υπόλοιπα έγινε αλλαγή. Μπορεί να καλύψει επάξια τον Μπάμπα; Γιατί όταν δεν πάει κάτι καλά είναι στις πρώτες αλλαγές... Ο Σάστρε ακόμα κι όταν είναι υγιής δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αμυντικά κι επιθετικά. Οπότε επιβαρύνονται Κένι και Μπάμπα.

Πάμε στα άκρα της επίθεσης. Ο Ζίβκοβιτς έπαιζε ασταμάτητα, ενώ είχε και την εθνική, όπως και ο Ντεσπόντοφ είχε εθνική, στα δεξιά. Στο ματς με τον Άρη στην Τούμπα ο Σέρβος ήταν σκασμένος, βγήκε πρόβλημα στην πορεία, έξω με τον Ατρόμητο, όπου η απουσία του «φώναζε». Στα αριστερά ο 38χρονος Τάισον (μπαίνει στα 39 τον Γενάρη) δεν έχει αντικαταστάτη. Θα παίξει αν χρειαστεί εκεί ο Ντεσπόντοφ ή ο Ζίβκοβιτς, που όμως επιβαρύνονται. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι εξτρέμ, όπως δεν είναι και ο Πέλκας και ο Ιβανούσετς. Μπορούν να παίξουν εκεί, όμως, δεν έχουν τα στοιχεία εξτρέμ. Αν και ο Κωνσταντέλιας έχει τόση ποιότητα που τα λόγια είναι περιττά...

Φυσικά υπάρχει και η πονεμένη ιστορία του φορ. Στον ΠΑΟΚ πίστευαν τον Τσάλοφ και τον κράτησαν; Τον πίστευαν πραγματικά; Τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Ο Γιακουμάκης ήρθε αργά, από απραξία κι αυτός και με την εικόνα του Τσάλοφ έφτασε στα όριά του και στο κρίσιμο φινάλε του 2025 έμεινε στα πιτς. Ο νεαρός Μύθου δεν μπορεί να κάνει τώρα τουλάχιστον τη διαφορά.

Σε 4 μήνες, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 29 αγώνες και έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ οι παίκτες που οι αριθμοί για ορισμένους είναι εντυπωσιακοί. Ο Τάισον έχασε τα ματς με Βόλφσμπεργκερ, Ριέκα και Λιλ εκτός. Έχει παίξει σε όλα τα υπόλοιπα στην Ευρώπη, σε όλα στο πρωτάθλημα και στα τρία στο κύπελλο! Σύνολο 1.472' για τον εκπληκτικό Βραζιλιάνο, ο οποίος όμως, χωρίς εναλλακτική λύση κι εξαιτίας και των τραυματισμών των Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ στη διάρκεια της σεζόν, έχει φορτωθεί περισσότερο από το επιτρεπόμενο. Γι' αυτό στο Περιστέρι, αλλά και με τη Λουντογκόρετς δεν είχε κάποιες στιγμές το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα.

Ο Ζίβκοβιτς έχει αγγίξει τα 1.800', ο Μεϊτέ έχει σχεδόν 2.200' (!) στα μισά της σεζόν, ο Κωνσταντέλιας έχει 1.500' κι ενώ έλειψε κι έναν μήνα και πιο πριν είχε θέματα και με ίωση. Ο Μπάμπα έχει 1.730', όσα και ο Κεντζιόρα, ο Κένι έχει 1.760'. Στα 1.560' είναι ο Οζντόεφ. Με τα τωρινά δεδομένα κι ενώ υπάρχουν ακόμα 18 ματς σε πρωτάθλημα και playoffs, συν Ευρώπη και κύπελλο, θα συντρίψουν τα 3.000'-3.500'!

Γι' αυτό και πρέπει να γίνει αυτοκριτική τόσο για τη δημιουργία του ρόστερ από τη διοίκηση, όσο και για τη διαχείριση του Λουτσέσκου. Να απαντηθεί η ερώτηση αν το ρόστερ είναι αντάξιο των 100 ετών. Μάλλον δεν είναι όταν ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γενάρη, στόπερ, φορ, αριστερό εξτρέμ κι αν είναι εφικτό κι ένα μπακ - Βιεϊρίνια (δεν λέμε σώνει και καλά με την ποιότητα του σπουδαίου Αντελίνο), να παίζει και στα δύο άκρα με σχετική αξιοπρέπεια.

ΥΓ.: O Κωνσταντέλιας ομορφαίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και χαίρονται να τον βλέπουν όχι μόνο οι οπαδοί της ομάδας του, αλλά και οι ουδέτεροι και οι αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να πουλήσει έναν παίκτη, ο οποίος δεν τρελαινόταν να φύγει κι έφερε στη θέση του δανεικό τον Ιβανούσετς, που δεν είναι κακός, αλλά ούτε «Ντέλιας» είναι, ούτε κι αριστερό εξτρέμ μπορεί να παίξει, με την ευχέρεια του Τάισον τουλάχιστον.

Κι όταν ανακλήθηκε η πώληση του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ είχε τρία δεκάρια (μαζί με Πέλκα) κι αριστερά κλασικό εξτρέμ μόνο τον Τάισον. Και στο Περιστέρι ο Λουτσέσκου έριξε τον Κροάτη στη μάχη στο 81'... Άρα, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Από τη διοίκηση; Τον Λουτσέσκου; Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Πέρσι δηλαδή που στη θέση του Κουλιεράκη ήρθε ο Κόλεϊ, δεν έμαθαν από το λάθος τους;

ΥΓ.1: Στη φάση του Ντεσπόντοφ, αλήθεια τι είδε ο Τζήλος και κάλεσε τον Τσακαλίδη στο VAR; Ακόμα και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στα social media έγραφαν να συνεχιστεί το ματς. Το περίεργο είναι ότι τότε ακριβώς έσβησε η επιθετικότητα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.

ΥΓ.2: Ο δανεικός Βολιάκο δεν είναι κακός παίκτης, ούτε όμως δείχνει ικανός στην παρούσα φάση τη διαφορά. Το να κάνει, πάντως, αμυντικός πάνω στη γραμμή του πλαγίου φάουλ χωρίς κίνδυνο να φύγει ο αντίπαλος στην περιοχή και να κλείνει την ομάδα του θέλει προσπάθεια. Το έκανε ο Βολιάκο που είναι 27 ετών και θα έπρεπε να γνωρίζει τα βασικά... Έγινε το 1-0 κι έτρεχε χωρίς να φτάνει μετά ο ΠΑΟΚ.

ΥΓ.3: Ο Παβλένκα φέτος έχει δώσει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αλλά τόσο στη Βουλγαρία, όσο και στο Περιστέρι σε δύο γεμίσματα στη μικρή περιοχή ουσιαστικά έμεινε καθηλωμένος στη γραμμή και τότε αν δεν πάρει συμπαίκτης την κεφαλιά, η πιθανότητα να σώσεις την ομάδα σου είναι μικρή.



