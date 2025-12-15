Ο Χρήστος Ζαφείρης είπε το δικό του αντίο στη Σλάβια Πράγας και πλέον ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σ' επίσημο παιχνίδι.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, έτοιμος να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής μέσος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και πλέον εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό του «Δικεφάλου».

Ο διεθνής μέσος απηύθυνε ένα ιδιαίτερο αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τη Σλάβια Πράγας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε φορώντας τη φανέλα της ομάδας.

Με αυτή την εξέλιξη, ολοκληρώνεται και επίσημα η τριετής παρουσία του στην τσέχικη ομάδα, την οποία αποχαιρέτησε μέσα σε κλίμα αποθέωσης στο τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στη Γιάμπλονετς. Στη Σλάβια ο διεθνής μέσος είχε 123 συμμετοχές με 14 γκολ και 13 ασίστ.

Μέσω ανάρτησης στο Instagram, λοιπόν, ο Ζαφείρης είπε το δικό του αντίο στους πρώην συμπαίκτες του, στους ανθρώπους του συλλόγου και στους φιλάθλους της Σλάβια Πράγας, υπογραμμίζοντας πως αποτέλεσε τιμή για εκείνον να φορέσει τη φανέλα της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, στο τεχνικό επιτελείο και στους καταπληκτικούς φιλάθλους που με στήριξαν από την πρώτη ημέρα.

Το να φορέσω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή για μένα και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα με συνοδεύουν για πάντα.

Σας ευχαριστώ για όλα και σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον. Ζάφι».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, ο Ζαφείρης μέσα στην εβδομάδα θα ξεκινήσει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής από το πρώτο παιχνίδι του Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ο διεθνής μέσος αναμένεται να δώσει το «παρών» στην Τούμπα τόσο στην αναμέτρηση της Τετάρτης (17/12-20:00) με το Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όσο και στο ντέρμπι της Κυριακής (21/12) με τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της Super League, παρακολουθώντας από κοντά τους νέους συμπαίκτες του πριν από τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνεργασία μεταξύ ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας ήταν υποδειγματική, με την τσεχική ομάδα να δίνει το «πράσινο φως» ώστε ο Ζαφείρης να ταξιδέψει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί διπλή δικαίωση για τον «Δικέφαλο». Αφενός ο 22χρονος χαφ μπαίνει χωρίς καθυστέρηση στο αγωνιστικό περιβάλλον της νέας του ομάδας, αφετέρου διαψεύστηκαν πλήρως τα σενάρια που έκαναν λόγο για εμπλοκή της FIFA και ακύρωση της μεταγραφής λόγω δήθεν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τη Σλάβια.

Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, οι πληροφορίες περί μη καταβολής δόσεων δεν είχαν καμία βάση, με τη μεταγραφή να προχωρά κανονικά και τον Ζαφείρη να μετρά πλέον αντίστροφα για την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τα «ασπρόμαυρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μοναδικά παιχνίδια στα οποία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Έλληνας μέσος είναι τα ευρωπαϊκά απέναντι σε Μπέτις και Λυών. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα μπορεί να δηλωθεί κανονικά από την επόμενη φάση του Europa League.