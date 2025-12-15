«Περιζήτητος» στην Ευρώπη πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ

Το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων έχει τραβήξει το τελευταίο διάστημα ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Ζοσέ Μπότο.

Ο Ζοσέ Μπότο, ο οποίος υπήρξε τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, αυτή την στιγμή εργάζεται στην πρωταθλήτρια Βραζιλίας και νικήτρια του Copa Libertadores, Φλαμένγκο, ενώ σύμφωνα με πηγές έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός το περασμένο καλοκαίρι έφερε στην βραζιλιάνικη ομάδα τους Λίνο και Σαούλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Ζορζίνιο από την Άρσεναλ και τον Έμερσον Ρογιάλ από την Μίλαν για μόλις 48 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας παράλληλα πωλήσεις παικτών που ξεπέρασαν τα 80 εκατομμύρια.

Ο σύλλογος από το Ρίο ντε Τζανέιρο έχει κατακτήσει ήδη τέσσερις τίτλους μέσα στην σεζόν και την ερχόμενη Τετάρτη (17/12) θα διεκδικήσει έναν ακόμη, αυτή τη φορά απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν στα πλαίσια του τελικού του Διηπειρωτικού Κυπέλλου της FIFA.

Ο Ζοζέ Μπότο «υπηρέτησε» στον ΠΑΟΚ από το 2021 έως και το 2023, ενω νωρίτερα υπήρξε, μεταξύ άλλων, αθλητικός διευθυντής σε Μπενφίκα και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μετά την θητεία του στο δικέφαλο του βορρά μετακόμισε στην Κροατία για λογαριασμό της Όσιγεκ προτού εγκατασταθεί τελικά στην Βραζιλία για λογαριασμό της Φλαμένγκο.