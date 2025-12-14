Λουτσέσκου: «Ίσως οι αλλαγές μου να μην ήταν οι καλύτερες»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου απέδωσε στην έλλειψη ενέργειας την ήττα από τον Ατρόμητο και σχολίασε τις αλλαγές του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν πικραμένος φυσικά όχι μόνο για την ήττα, αλλά και για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας, όπως και στις αλλαγές του, που είναι αλήθεια ότι δεν βοήθησαν καθόλου. Δεν έδωσαν το παραμικό στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου στη NOVA:

«Είναι μία περίεργη στιγμή για εμάς, δείξαμε ότι είχαμε έλλειψη ενέργειας, αυτό δεν μας επιτρέπει να παίξουμε όπως θέλουμε, δείγμα του πρώτου τέρματος που δεχθήκαμε. Αυτό και η πίεση είναι κάτι που δεν διαχειριστήκαμε σωστά, όπως και στο δεύτερο μέρος. Ίσως και οι αλλαγές να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση από εμένα σήμερα.

Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά και ότι δεν επιτεθήκαμε στον χώρο, σε τέτοια ματς πρέπει να σκοράρεις πριν τον αντίπαλο και να έχεις διαφορετική αντιμετώπιση. Ήρθαμε μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία και με μεγάλη κούραση και μετά από μία περίοδο με δύσκολα ματς όπως με τον Λεβαδειακό και τον Άρη».