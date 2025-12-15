Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αχιλλέα Πούγγουρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Αχιλλέα Πούγγουρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας 1,5 έτους.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 13 Δεκεμβρίου 1995, ο 30χρονος διεθνής αμυντικός γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε σε 13 αναμετρήσεις με την πρώτη ομάδα, με την οποία «στέφθηκε» Κυπελλούχος Ελλάδας (2017), ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Βέροια (22 αγώνες).

Μετρά τα περισσότερα ματς της καριέρας του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (97 συμμετοχές), με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2021-22.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Sivasspor, όπου αγωνίστηκε σε 41 επίσημες αναμετρήσεις.

Αχιλλέα, καλώς ήρθες στον ΟΦΗ!».