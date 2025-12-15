Μετά τον Ελ Καμπί, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού παρουσιάζεται στην πόρτα της... εξόδου και αυτός είναι ο Ρεμί Καμπελά.

Το σήριαλ με τα δημοσιεύματα για πιθανή συμφωνία του Αγιούμπ Ελ Καμπί με τη Μαρσέιγ, καλά κρατεί αλλά δεν είναι ο μόνος που παρουσιάζεται στην πόρτα της εξόδου από τον Ολυμπιακού από τα γαλλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το « Foot Mercato », ο Ρεμί Καμπελά εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει από τους «ερυθρολεύκους» έπειτα από οκτώ μήνες παρουσίας στον Πειραιά καθώς, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη πηγή, δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του.

Μάλιστα, επικαλούμενο το « Ouest-France », ο 35χρονος μεσοεπιθετικός έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που είναι η Ναντ με την οποία έχει δώσει τα χέρια προκειμένου να επιστρέψει στη Ligue 1 και τονίζει ότι έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό για να αποδεσμευτεί.

Ωστόσο υπάρχει μία παράμετρος και αυτή είναι το συμβόλαιο του που εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.