Ολυμπιακός: Έτοιμος να φύγει ο Καμπελά, συμφώνησε με Ναντ σύμφωνα με τους Γάλλους
Το σήριαλ με τα δημοσιεύματα για πιθανή συμφωνία του Αγιούμπ Ελ Καμπί με τη Μαρσέιγ, καλά κρατεί αλλά δεν είναι ο μόνος που παρουσιάζεται στην πόρτα της εξόδου από τον Ολυμπιακού από τα γαλλικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με το «Foot Mercato», ο Ρεμί Καμπελά εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει από τους «ερυθρολεύκους» έπειτα από οκτώ μήνες παρουσίας στον Πειραιά καθώς, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη πηγή, δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του.
Μάλιστα, επικαλούμενο το «Ouest-France», ο 35χρονος μεσοεπιθετικός έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που είναι η Ναντ με την οποία έχει δώσει τα χέρια προκειμένου να επιστρέψει στη Ligue 1 και τονίζει ότι έχει μιλήσει με τον Ολυμπιακό για να αποδεσμευτεί.
Ωστόσο υπάρχει μία παράμετρος και αυτή είναι το συμβόλαιο του που εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.
