Ο Χιμένεθ έδειξε τον Γενάρη και τα κριτήρια των αποφάσεών του

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος επικεντρώνει στις επισημάνσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό στο «Κλ. Βικελίδης».

Τουλάχιστον ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε γιατί ισοδυναμεί με γρίφο για δυνατούς λύτες η «πρόβλεψη» της 11αδας του Άρη πριν από κάθε παιχνίδι. Έγινε στη διάρκεια των εκπομπών (και) της περασμένης εβδομάδας στους Galacticos. Ο Κώστας Νικολακόπουλος ρωτούσε επίμονα για τους «εκλεκτούς» του Ισπανού. Δεν υπήρχε κάποιο επτασφράγιστο μυστικό, απλά, όλοι όσοι δεν είναι μυημένοι στην καθημερινότητα του Άρη, αδυνατούν να πιστέψουν τη δυσκολία αυτής, παράλληλα της αδυναμίας εκτέλεσης μιας ορθής προετοιμασίας. «Οι τρεις από τους τέσσερις της αμυντικής γραμμής έκαναν μόνο μια προπόνηση», είπε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Με μετρημένα κουκιά, τον φόβο περαιτέρω τραυματισμών και μια ομάδα η οποία παίζει στα όριά της, προσπαθεί να διαχειριστεί το απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων, περιμένοντας τον Πρωτοχρονιά με μεγαλύτερη προσμονή απ’ ότι ένας πιτσιρικάς ο οποίος αδημονεί να σκίσει τη χαρτοσακούλα για να δει το δώρο του.

Κι αυτό είπε πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14/12) προσμένοντας την ανταπόκριση της διοίκησης και του Ρούμπεν Ρέγες στις εισηγήσεις που έχει καταθέσει. Προφανώς, ο Γενάρης χαρακτηρίζεται μήνας επιστροφών, είναι αναγκαία όμως και η αύξηση των επιλογών σε συγκεκριμένες θέσεις. Κι επειδή αυτές δεν υπάρχουν, οι… τζογαδόρικες αλχημείες έχουν αποκτήσει μορφή συνήθειας με αποτέλεσμα να μοιάζει αδύνατη η αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης ενός παίκτη. Ειδικά η περιγραφή της περίπτωσης του Φρέντρικ Γένσεν είναι η πλέον χαρακτηριστική καθώς ο Φινλανδός έχει εξελιχθεί σε παιδί για τα θελήματα.

Κι όμως, έστω υπό αυτές τις συνθήκες, ο Άρης στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στον Ολυμπιακό. Η στατιστική – καμία τελική στην εστία – αποτελεί το παραπλανητικό στοιχείο της υπόθεσης καθώς οι «κίτρινοι» είχαν καθαρές τελικές σαν αυτή του Κάρλες Πέρεθ στο πρώτο ημίχρονο και των Γένσεν, Μορόν στο δεύτερο. Δεν χρειάζεται επίσης να έχει σπουδάσει κανείς αθλητική ψυχολογία για να ερμηνεύσει την καλύτερη αγωνιστική εικόνα του Άρη στα ντέρμπι, γιατί αυτή σχετίζεται με το στιλ παιχνιδιού που ταιριάζει σ’ αυτή την ομάδα. Το «περίμενε» είναι ευκολότερο του «δημιουργώ» ή του πασχίζω να δημιουργήσω απέναντι σε μια κλειστή άμυνα. Ειδικά όταν ο φορ (σ. σ. Λορέν Μορόν) δεν είναι στα καλύτερά του και οι ακραίοι επιθετικοί είναι με τα φεγγάρια τους.

Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα μπορούσε να είχε διαφορετική εξέλιξη αν ο Ισπανός είχε επιδείξει γρηγορότερα αντανακλαστικά στην αλλαγή του Κώστα Γαλανόπουλου. Ενδεχομένως να είχε διαφυλάξει το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά το οποίο ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο και δημιούργησε ένα σωρό φάσεις. Ο διεθνής μέσος έκανε διαδοχικά λάθη από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους κι αυτό που οδήγησε στην αποβολή του Νοά Φαντιγκά αποδείχθηκε καταλυτικό στην εξέλιξη του αγώνα. Ο Μόντσου μπήκε με αριθμητική ισορροπία, επί της ουσίας όμως, ούτε που πλησίασε τα αγωνιστικά επίπεδα του Ούρος Ράτσιτς. Ο Ισπανός έχασε τον Έσε στη συνεργασία με τον Μουζακίτη στη σπουδαιότερη φάση του Ολυμπιακού. Ο ίδιος πάτησε και τον Τσικίνιο εκτός περιοχής στα τελειώματα του αγώνα. Συνολικά, η μη επιλογή του στην 11αδα είχε να κάνει με την απουσία του Ράτσιτς στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως όμως και με το ότι φέτος δεν κάνει καλή χρονιά.

Γενικώς τα αντανακλαστικά των προπονητών ήταν ελαφρώς γρηγορότερα από αυτά του Γερμανού Γιαμπλόνσκι. Η αλήθεια ολόκληρη είναι ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα έπρεπε να είχε αποβληθεί από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και όχι στις αρχές του δευτέρου. Όφειλε να είχε δει – δίχως παρέμβαση από το VAR – την απευθείας κόκκινη κάρτα του Νοά Φαντιγκά. Γενικώς στον πειθαρχικό έλεγχο τα έκανε μαντάρα σε σημείο αμφιβολίας για τον τίτλο του «ελίτ» ο οποίος τον συντροφεύει. Άσε που βιαζόταν να φύγει και από τη Θεσσαλονίκη κρίνοντας από τον χρόνο των καθυστερήσεων και στα δύο ημίχρονα.