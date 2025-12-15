Τσιριβέγια σε Λαφόν: «Σταμάτα να πίνεις μάτε φίλε, παραείσαι ενθουσιασμένος»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια θέλησε να πειράξει τον Αλμπάν Λαφόν, που ήταν ένας εκ των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών της ομάδας στη νίκη κόντρα στον Βόλο.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 κόντρα στον Βόλο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τους Ντέσερς και Λαφόν να είναι τα πρόσωπα της αναμέτρησης, αφού ήταν οι δύο από τους τρεις καλύτερους παίκτες της ομάδας τους (μαζί με τον Μπακασέτα), όμως θα αποχωρήσουν για να πάνε στο Copa Africa.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ιβοριανός κίπερ που έπιασε το πέναλτι του Λάμπρου στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους κρατώντας το προβάδισμα για τους «πρασίνους» ανέβασε μία σειρά φωτογραφιών στα social media γράφοντας στην λεζάντα: «Μεγάλη μάχη, αλλά εμείς είπαμε την τελευταία λέξη».

Κάποιοι από τους συμπαίκτες του έσπευσαν να σχολιάσουν το ποστάρισμά του, με τον καλύτερό του φίλο στην ομάδα, Πέδρο Τσιριβέγια να είναι μεταξύ αυτών και να του γράφει: «Σταμάτα να πίνεις μάτε (αργεντίνικο ρόφημα) σε παρακαλώ, παραείσαι ενθουσιασμένος» πειράζοντας έτσι τον Λαφόν για την συνήθεια αυτή που έχει «κλέψει» από τους Λατίνους ποδοσφαρισστές.