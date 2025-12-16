Στην ανάλυση των φάσεων της 14ης αγωνιστικής, ο Στεφάν Λανουά τόνισε πως ήταν λανθασμένη η παρέμβαση του Τζήλου για πέναλτι στον Ντεσπόντοφ στο Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, ενώ επεσήμανε και τα λάθη του Γιαμπλόνσκι στο Άρης - Ολυμπιακός.

Ο Στεφάν Λανουά στην πτώση του Ντεσπόντοφ στην περιοχή του Ατρόμητου στο ματς με τον ΠΑΟΚ ανέφερε πως ο VARίστας (Τζήλος) έκανε λανθασμένη παρέμβαση για για περίπτωση πέναλτι και πως ο διαιτητής (Τσακαλίδης) σωστά διατήρησε την απόφασή του.

Όσο για το Άρης - Ολυμπιακός και τη διαιτησία του Γιαμπλόνσκι, υπογράμμισε πως σωστά παρενέβη το VAR για κόκκινη του Φαντινγκά στην ανατροπή του Ταρέμι για να διορθώσει την απόφαση του διαιτητή (που έχασε τελείως τη φάση), ενώ για το μαρκάρισμα του Μόντσου στον Τσικίνιο, στο οποίο δεν δόθηκε καν φάουλ, τόνισε πως ο Γιαμπλόνσκι λανθασμένα άφησε πλεονέκτημα καθώς είναι φάουλ και κίτρινη. Επίσης ανάφερε πως ορθώς δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Ράτσιτς.

Για το Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Σε αυτήν την περίπτωση (στη φάση του Ντεσπότοφ που κλήθηκε ο ρέφερι στο VAR για πιθανό πέναλτι) ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και κίτρινη για θέατρο. Λανθασμένη η παρέμβαση του VAR. Ο διαιτητής σωστά διατήρησε την απόφασή του.

Για το Άρης - Ολυμπιακός: Ο αμυντικός του Άρη στερεί προφανή ευκαιρία για γκολ (στη φάση με Φαντινγκά και Ταρέμι). Περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθώσει την απόφαση του διαιτητή, όπως και έγινε.

Για τη φάση του Ράτσιτς: Παίζει τη μπάλα πρώτα με το πόδι και εντελώς τυχαία βρίσκει στο χέρι. Η σωστή απόφαση που περιμένουμε είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Για τη φάση με Τσικίνιο - Μόντσου: Ο παίκτης του Άρη υποπίπτει σε φάσουλ πατώντας τη φτέρνα του αντιπάλου. Ο διαιτητής άφησε λανθασμένα πλεονέκτημα καθώς θα ήταν προς όφελος της ομάδας να καταλογίσει φάουλ και κίτρινη για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα.