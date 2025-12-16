Ο φάκελος «ενίσχυση» είναι ανοιχτός στον Άρη, προς αυτήν την κατεύθυνση αποφασίστηκε εξάλλου και νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Σε τέσσερις διαφορετικές (χρονικά) περιστάσεις, ο Μανόλο Χιμένεθ εξήγησε ότι ένα μέρος των αγωνιστικών ζητημάτων που καλείται να διαχειριστεί μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσα από την ενίσχυση της ομάδας. Πρόκειται για στοιχεία παιχνιδιού που δεν διαθέτουν οι παρόντες, προφανώς και με τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών παράλληλα του φόβου της διατήρησής τους σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, καιρό τώρα ο Ισπανός προπονητής περιμένει επιστροφές, αυτές καθυστερούν και κυρίως, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ποδοσφαιριστές – οι οποίες είναι ξεκάθαρα επιρρεπείς σε τραυματισμούς – δεν θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα και στο άμεσο μέλλον.

Μετά τον εντός έδρας αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ο 61χρονος τεχνικός είχε πει, ότι εντός διαστήματος δύο εβδομάδων, ότι περίμενε τις επιστροφές δύο παικτών, μεταξύ αυτών και τον Τάσο Δώνη. Έπειτα από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό κι ενόψει αυτού στην Τρίπολη (20/12) με τον Αστέρα, σημείωσε ότι δεν προβλέπεται η επιστροφή ποδοσφαιριστή, ούτως ώστε να διευκολυνθεί τόσο στην κατάστρωση του αρχικού σχεδίου όσο και στη διαχείριση του παιχνιδιού.

Κι έτσι αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα των μεταγραφών υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος κατέθεσε τις εισηγήσεις του ως προς τις θέσεις στις οποίες πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα και περιμένει διοίκηση (σ. σ. Θόδωρος Καρυπίδης) και Ρούμπεν Ρέγες να φροντίσουν για την άμεση ενίσχυση. Στην πραγματικότητα, ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή και ξέρει ότι οι «κίτρινοι» βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών με παίκτες, έχοντας προσδιορίσει τις ανάγκες στην αριστερή πτέρυγα, στην κορυφή της επίθεσης, στον άξονα της μεσαίας γραμμής (σ.σ. «6αρι») αλλά και στο κέντρο της άμυνας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση δρομολογήθηκαν και οι διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου. Χθες (15/12), η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ολοκληρωτική κάλυψη – κατά 4.000.000 ευρώ – της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την ιδιοκτήτρια εταιρία και παράλληλα σημείωσε τη νέα αύξηση 5.000.000 ευρώ η οποία θα αποφασιστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου. Αυτές οι αυξήσεις αφορούν το κεφάλαιο που είναι αναγκαίο να εισρεύσει στην εταιρία και πέραν των λειτουργικών αναγκών, ουσιαστικά αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των μεταγραφών που περιμένει ο Μανόλο Χιμένεθ.