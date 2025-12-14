Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του στη διαχείριση του αγώνα με τον Άρη και μίλησε για την τέταρτη φορά που δε νίκησε στο «Κλ. Βικελίδης».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι… «ήταν ένα έντονο παιχνίδι. Εμείς πιέσαμε περισσότερο, πατώντας περισσότερο στην περιοχή αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα αν και ο Άρης είχε τις ευκαιρίες του».

Ρωτήθηκε για το αν θα έπρεπε να είχε προχωρήσει νωρίτερα στην αντικατάσταση του Ντάνι Γκαρθία. «Την αλλαγή δεν την έκανα γιατί δεν πίστεψα ότι έπρεπε να την κάνω. Ο Ντάνι έκανε μια ενέργεια και πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα και μετά έκανε μία ακόμη και δέχθηκε τη δεύτερη. Δεν θα μπορούσα να ξοδέψω μια αλλαγή για έναν παίκτη που είχε κίτρινη με τη σκέψη ότι μπορεί να δεχθεί κι άλλη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ήταν ο μοναδικός παίκτης μας που είχε κίτρινη κάρτα», απάντησε και ρωτήθηκε γιατί δεν προχώρησε νωρίτερα στις αλλαγές του Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ απαντώντας… «δεν είστε εσείς ο προπονητής».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε για τον συμπατριώτη του, Μανόλο Χιμένεθ, και το γεγονός ότι είναι υπό πίεση. «Όλοι οι προπονητές είναι υπό πίεση. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Κερδίζεις… συνεχίζεις. Χάνεις, σε διώχνουν. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, προφανώς το ξέρει και ο προπονητής του Άρη γιατί ισχύει για κάθε επαγγελματία. Εγώ ξέρω ότι είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στο γήπεδο του Άρη και δεν έχω κερδίσει σε καμία. Ο Άρης πάντα είναι καλός απέναντί μας».