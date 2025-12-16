Άρης: Χωρίς Ράτσιτς, πρόβλημα και με Μόντσου ενόψει Αστέρα!
Σα να μην έφταναν τα κενά στην αμυντική και επιθετική γραμμή, ο Άρης έχει να διαχειριστεί προβλήματα και στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Μόντσου Ροντρίγκες δέχθηκε ένα χτύπημα στο πόδι – στον αγώνα με τον Ολυμπιακό – και στις επόμενες δύο ημέρες θα αποφασιστεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
Εκτός της συγκεκριμένης αναμέτρησης είναι ο Ούρος Ράτσιτς καθώς είχες δηλωθεί για να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής. Βάσει των τωρινών δεδομένων, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει μόλις δύο επιλογές για τις θέσεις των εσωτερικών μέσω με τους Γαλανόπουλο, Γένσεν!
Εκτός ομαδικού προγράμματος παρέμειναν οι Καντεβέρε, Σούντμπεργκ, Διούδης και Δώνης πέραν των Μεντίλ, Αλφαρέλα, ενώ δεδομένη είναι και η απουσία του Νοά Φαντιγκά λόγω τιμωρίας.
