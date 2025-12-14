Ο Ατρόμητος είναι η ομάδα πλην των μεγάλων που νίκησε ξανά τον ΠΑΟΚ με δύο γκολ διαφορά.

Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός στο Περιστέρι και ηττήθηκε 2-0 από τον Ατρόμητο.

Ο Δικέφαλος είχε ένα καλό διάστημα μετά το 1-0 των γηπεδούχων με το γκολ του Σταυρόπουλου από το 17', αλλά δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο η πίεσή του έσβησε σχεδόν στο 60' κι έπειτα κι από τις τρεις αλλαγές του Λουτσέσκου, που δεν έδωσαν το παραμικρό.

Σύμφωνα με το soccerbase, μάλιστα, ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά ματς πρωταθλήματος με δύο γκολ διαφορά, πλην των αγώνων με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έπειτα από 4 χρόνια. Δράστης και πάλι ήταν ο Ατρόμητος με σκόρερ, μάλιστα, έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Ευθύμη Κουλούρη.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ποστάρισμα: «Ο ΠΑΟΚ είχε να χάσει πάνω από τέσσερα χρόνια αγώνα πρωταθλήματος με δύο γκολ διαφορά από ομάδα εκτός ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στις 21.11.2021 τον είχε νικήσει πάλι 2-0 ο Ατρόμητος με δύο γκολ του Ευθύμη Κουλούρη».

Ο Λουτσέσκου να θυμίσουμε ότι απέδωσε την ήττα στην έλλειψη ενέργειας και στις επιλογές του στις αλλαγές. Αναλυτικά όσα είπε στη NOVA:

«Είναι μία περίεργη στιγμή για εμάς, δείξαμε ότι είχαμε έλλειψη ενέργειας, αυτό δεν μας επιτρέπει να παίξουμε όπως θέλουμε, δείγμα του πρώτου τέρματος που δεχθήκαμε. Αυτό και η πίεση είναι κάτι που δεν διαχειριστήκαμε σωστά, όπως και στο δεύτερο μέρος. Ίσως και οι αλλαγές να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση από εμένα σήμερα.

Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά και ότι δεν επιτεθήκαμε στον χώρο, σε τέτοια ματς πρέπει να σκοράρεις πριν τον αντίπαλο και να έχεις διαφορετική αντιμετώπιση. Ήρθαμε μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία και με μεγάλη κούραση και μετά από μία περίοδο με δύσκολα ματς όπως με τον Λεβαδειακό και τον Άρη».