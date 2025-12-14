Ο MVP της νίκης της ΑΕΚ στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μίλησε για την εμφατική επικράτηση της Ένωσης και τη δική του άψογη εικόνα.

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ήταν ο πρωταγωνιστής της εμφατικής νίκης της ΑΕΚ με 0-5 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού με δύο γκολ και δύο ασίστ, με τον Αυστροκροάτη χαφ να μιλάει μετά το ματς στην Cosmote TV.

Για το πώς έφτασε η ΑΕΚ σε μία ακόμη νίκη;

«Γνωρίζαμε ότι στην έδρα του Παναιτωλικού δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ξέραμε ότι θα έρθει το πρώτο γκολ. Μετά το παιχνίδι… άνοιξε. Συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη».

Για το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ και τη χημεία που πλέον φαίνεται να υπάρχει;

«Εχουμε έναν νέο προπονητή. Πάντα μια ομάδα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή. Βλέπω δυο μήνες ότι υπάρχει πρόοδος. Βελτιωνόμαστε. Σκοράρουμε πιο εύκολα. Είμαστε σε καλό δρόμο».

Για τη νέα θέση, προς τα δεξιά, που έπαιξε και την προσωπική του απόδοση;

«Βλέπετε την προσπάθειά μου μέσα στο γήπεδο. Είμαι χαρούμενος όποτε παίρνω λεπτά συμμετοχής. Σήμερα περισσότερο που έπαιξα 90 λεπτά. Συνεχίζω να προπονούμε σκληρά και να πιέζω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και την ομάδα που με στήριξαν τους τελευταίους μήνες. Δεν ήταν και οι καλύτεροι για εμένα. Όλοι πανηγύρισαν τα γκολ μου, είδα πόσο ένθερμα. Είμαι πολύ χαρούμενος και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος».