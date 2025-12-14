Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναιτωλικού έστησαν πανό πριν το ματς με την ΑΕΚ με μήνυμα τόσο για τον Τσάβες, όσο και για το αίτημα τους για επετειακό σήμα.

Ο Παναιτωλικός στο τελευταίο του παιχνίδι στο Αγρίνιο για το 2025 θα υποδεχτεί την ΑΕΚ και στις τάξεις των φίλων της ομάδας υπάρχει αγωνία για το κατά πόσο αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λούκας Τσάβες με τον Τίτορμο στο στήθος.

Ο δανεισμός του Αργεντινού τερματοφύλακα εκπνέει στις 31/12 και από πλευράς της διοίκησης του Φώτη Κωστούλα γίνεται εδώ και εβδομάδες μεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνει η υπέρβαση για την αγορά του 30χρονου κίπερ από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, έχοντας φυσικά τον παίκτη για σύμμαχο.

Σε αυτό το πλαίσιο οι οργανωμένοι φίλοι των Καναρινιών, Warriors, έστησαν πανό στη θύρα 6, με το οποίο ζητούν από τον Τσάβες να μείνει για πάντα στο Αγρίνιο.

«Τσάβες μείνε για πάντα», αναφέρει το πανό, ενώ πιο δίπλα υπάρχει ακόμα ένα πανό που γράφει «Αλλάξτε το σήμα, ακούστε το λαό», το οποίο αναφέρεται στο αίτημα των οργανωμένων για επετειακό σήμα ενόψει της συμπλήρωσης ενός αιώνα ιστορίας του συλλόγου.