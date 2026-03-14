Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες στη Λεωφόρο
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον απαιτητικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Γιάννης Αναστασίου αναμενόμενα δεν υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές.
Χρίστος Σιέλης και Λάμπρος Σμυρλής έμειναν εκτός λόγω των τραυματισμών τους, ενώ ο Γιουσούφ Μπάντζι είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του κόντρα στην Κηφισιά.
Στην αποστολή επέστρεψε ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος ήταν εξέτισε ποινή μιας αγωνιστικής κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: Το Αγρίνιο που «ζει» για τον Τίτορμο, η ανταπόκριση της ομάδας και η γιορτή του... αιώνα
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Ζίβκοβιτς.
