Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εκτός έδρας αγώνα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό (15/3, 21:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον απαιτητικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Γιάννης Αναστασίου αναμενόμενα δεν υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές.

Χρίστος Σιέλης και Λάμπρος Σμυρλής έμειναν εκτός λόγω των τραυματισμών τους, ενώ ο Γιουσούφ Μπάντζι είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του κόντρα στην Κηφισιά.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος ήταν εξέτισε ποινή μιας αγωνιστικής κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Ζίβκοβιτς.