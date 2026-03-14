Ο ΠΑΟΚ Κ19 μετά το 3-0 επί του Λεβαδειακού αύξησε τη διαφορά στο +10 από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του ΟΦΗ.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής, αν κι έχουν γίνει 20 ματς, λύγισε 3-0 τον Λεβαδειακό και σε συνδυασμό με την ήττα εντός έδρας του Παναθηναϊκού από τον Παναιτωλικό, αύξησε τη διαφορά στους 10 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ, ενώ στο 0-0 με τον Ατρόμητο έμεινε η ΑΕΚ.

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0

Ο Δικέφαλος νίκησε άνετα την ομάδα της Βοιωτίας, λίγο πριν τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό (την ερχόμενη Τετάρτη στις 13:00). Στο 5' ο Τουρσουνίδης από πάσα του Γραββάνη πλάσαρε για το 1-0. Ο Λεβαδειακός στο 36' απείλησε για το 1-1, αλλά το σουτ του Αυγέρη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 39' έγινε το 3-0. Ο Κρομμύδας διπλασίασε τα γκολ του ΠΑΟΚ και στο 48' ο Τουρσουνίδης βρήκε τον Γραββάνη για το τελικό 3-0.

ΠΑΟΚ: Μαλιγκίν, Κυριαζίδης, Ντούνγκα(73' Λύρατζης), Τσίτσκας(78' Αυγητίδης), Αβράμπος, Ελευθεριάδης(64' Παπαδόπουλος), Κάνιος, Παπανικόπουλος, Τουρσουνίδης(64' Αρετής), Κρομμύδας(73' Στύλος), Γραββάνης.

Λεβαδειακός: Σταματάκης(46' Τζανάκης), Κοτσίνης, Τζίτσας, Πούλος, Παπαροϊδαμής, Μικέλης, Γκοχάι, Μάγκος(56' Τάμπος), Αυγέρης(67' Τσουφλίδης), Τσιάβος(56' Γκενούζης), Τζεβελίκος.

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-1

Ήττα σοκ για το τριφύλλι. Ο Παναιτωλικός νίκησε 1-0 κι εκμηδένισε τις πιθανότητες των πρασίνων για τον τίτλο. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Οι Πράσινοι γνώρισαν την ήττα με 1-0 από τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καλαφάτης», σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League Κ19. Το Τριφύλλι έχασε πολλές ευκαιρίες, ήταν καλύτερο ακόμη και όταν έμεινε με 10 παίκτες, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το αποτέλεσμα να το αδικεί.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Στο 20ό λεπτό, ο Νεμπής έφυγε στην πλάτη της άμυνας και κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νεμπής έφυγε εκ νέου στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Παναιτωλικός, στη μοναδική φάση που μπόρεσε να απειλήσει, άνοιξε το σκορ με τον Αλμπάνη. Στο 34’, ο Καρούζος έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, έσκασε στο έδαφος, αλλά δεν πέρασε τη γραμμή.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι Πράσινοι άρχισαν να πιέζουν και στο 50’ ο Ιωάννου έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Ζέκα επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, ωστόσο ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ. Στο 60’ το σουτ του Τερζή πέρασε μόλις δίπλα από το δοκάρι. Οι Πράσινοι από το 63’ έμειναν με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Δημακόπουλου. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει μέχρι το φινάλε, ωστόσο η κεφαλιά του Καλοσκάμη, αλλά και το σουτ του Μαρκεζίνη, δεν κατέληξαν στα δίχτυα.

Παναθηναϊκός: Καψαλιάρης, Καρούζος (60’ Κάουα), Δημακόπουλος, Λάβδας (80’ Γαζής), Καλοσκάμης, Θεοχάρης (46’ Μαρκεζίνης), Μπόκος (65’ Τρίκατζης), Ζέκα, Νεμπής, Ιωάννου, Σώκος (46’ Τερζής)

Παναιτωλικός: Τριανταφύλλου, Μεγγίδης, Παυλίδης, Λαζαρίδης, Γκορόγιας, Φερεκίδης, Γκοντζάι, Βασιλείου, Τοζίδης, Αλμπάνης, Γερνάς».

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική επέστρεψε στις νίκες εναντίον του ΟΦΗ. Η αναφορά της ερυθρόλευκης ΠΑΕ: «

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία επικράτησε με 3-1 του ΟΦΗ εκτός έδρας για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκαν μόλις στο 15ο λεπτό με τον Σαντή να κάνει κοντινό πλασέ και να ανοίγει το σκορ για το 0-1, έπειτα από ασίστ του Σιώζιου.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να προσπαθεί να γίνει απειλητικός.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Σίμου ήθελε να πετύχει και άλλα τέρματα προκειμένου να τελειώσει την υπόθεση νίκη.

Στο 79′ ο Σιώζιος έκανε σέντρα για τον Νουχάι και εκείνος νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-2 δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Δέκα λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει σε 1-2 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χαραλαμπάκη, ενώ το τελικό 1-3 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 90+1′ ο Καρκατσάλης έπειτα από νέα ασίστ του Σιώζιου, ο οποίος μοίρασε συνολικά τρεις στον αγώνα.

Επόμενη αναμέτρηση για την Κ19 του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο την ΑΕΛ εντός έδρας.

ΟΦΗ: Γυπαράκης, Χάλει (84' Καρνέζος), Λαγουδάκης, Μπαλάσης, Καινουργιάκης, Καρβούνης (77' Χότζα), Τούφας (77' Βγοντζάς), Αντωνακάκης, Ασμαριανάκης, Σιτμαλίδης, Σωμαράκης (84' Κοζυράκης).

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Βενέτης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλις, Τρικαλιώτης (65' Νουχάι), Κότσαλος (85' Φράγκος), Σαντής (85' Αντωνίου), Κάπελας, Χάμζα (74' Καλαϊτζίδης).

Ατρόμητος - ΑΕΚ 0-0

Στο 0-0 έμειναν Ατρόμητος και ΑΕΚ. Η Ένωση άγγιξε στο 53' το γκολ, όταν το φάουλ του Παλαιολόγου απέκρουσε ο Κατσάρας.

Ατρόμητος: Κατσαράς, Κοπανίδης, Δουκάκης, Τσαγδής, Φρέρης, Μάνδαλος, Κώτσης, Διαμαντάκος, Υζείρι, Χότζα, Μπάτος. Έπαιξαν και οι Μαρνέζος, Λειβαδάρος, Παλιούρας, Σασσάνης.

ΑΕΚ: Ιωάννου, Χριστακόπουλος, Σαμουργασίδης (82' Λούπας) Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος (71' Ράπτης) Παλαιολόγου (82' Καππάτος) Μαρτόπουλος, Γκολφίνος (67' Τζαμαλής) Ζουριδάκης, Θωμάκος (46' Θωμάκος).

Τα αποτελέσματα

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-3

Ατρόμητος - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΛ - Αστέρας Τρ. 0-3

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-1

Κηφισιά - Βόλος 1-2

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0

Πανσερραϊκός - Άρης 1-0

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 52

2. Παναθηναϊκός 42

3. Ολυμπιακός 41

4. ΑΕΚ 41

5. Ατρόμητος 39

6. Αστέρας Τρ. 34

7. Άρης 28

8. Παναιτωλικός 25

9. Βόλος 22

10. ΟΦΗ 19

11. Λεβαδειακός 14

12. Πανσερραϊκός 13

13. Κηφισιά 10

14. ΑΕΛ 6