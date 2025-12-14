Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Η ΑΕΚ λίγα 24ωρα μετά το θρίαμβο στη Σαμψούντα καλείται να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, στο Αγρίνιο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (17:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.
Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς μπροστά του. Μαρίν - Πινέδα δίδυμο στα χαφ, με τον Λιούμπισιτς σε επιτελικό ρόλο. Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμης εξτρέμ και ο Γιόβιτς στο «9». Φυσικά έκπληξη αποτελεί η επιλογή του Αυστροκροάτη χαφ, ο οποίος για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν είναι βασικός στο πρωτάθλημα.
Από εκεί και πέρα ο Μουκουντί που τραυματίστηκε στη Σαμψούντα είναι εκτός αποστολής, ενώ αντίθετα επιστρέφει ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς - Μαρίν, Πινέδα - Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης - Γιόβιτς.
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.
H σύνθεση του Παναιτωλικού: Τσάβες - Σιέλης, Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρίκε - Μπουχαλάκης, Ματσάν, Εστεμπάν - Μίχαλακ, Άλεξιτς, Σμυρλής.
Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου είναι οι: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Αγαπάκης, Νικολάου
