Το ματς με τον Αστέρα ήταν ξεχωριστο για τον Ρούμπεν Πέρεθ για δύο λόγους και τους φανέρωσε πριν από τη σέντρα!

Η ξεχωριστή στιγμή για τον Ρούμπεν Πέρεθ πριν την έναρξη του αγώνα της Κηφισιάς με τον Αστέρα Aktor.

Μπορεί η Κηφισιά να μην μπόρεσε να λυγίσει τον Αστέρα Aktor στην χθεσινή μεταξύ τους αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague μένοντας στο 0-0, ωστόσο για τον ποδοσφαιριστή της ομάδας των βορείων προαστίων, Ρούμπεν Πέρεθ, το ματς αυτό θα φέρνει πάντα μία ευχάριστη ανάμνηση.

Βλέπετε ο πρώην αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού και νυν της Κηφισιάς βγήκε πριν από την σέντρα του αγώνα από το τούνελ μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες κρατώντας όχι ένα άλλα δύο παιδάκια, τις λεγόμενες μασκότ.

Τα δύο κοριτσάκια που κρατούσε ο Ισπανός μέσος ήταν τα δικά του παιδιά. Εκείνος τους φόρεσε χριστουγεννιάτικα σκουφάκια στα χρώματα της ομάδας, τα πήρε από το χέρι και βγήκαν μαζί στο γήπεδο, βγάζοντας και την απαραίτηση αναμνηστική φωτογραφία για να έχουν να θυμούνται αυτή τη ξεχωριστή στιγμή.

Δείτε την φωτογραφία από την τρυφερή αυτή στιγμή: