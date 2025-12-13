Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0: Τα highlights του αγώνα
Σε ματς με καλό ρυθμό, φάσεις και δύο δοκάρια η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο και ο Αστέρας AKTOR του Κρις Κόουλμαν δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και έμειναν δίκαια στην ισοπαλία δίχως σκορ 0-0.
Στο 20' οι Αρκάδες είχαν ευκαιρία, αλλά ο Μακέντα δεν βρήκε εστία στην κεφαλιά που έκανε, έπειτα από σέντρα του Εμμανουηλίδη.
Στο 44' άγγιξε το γκολ η Κηφισιά. O Αντόνισε σε φάουλ έστρωσε στον Πόμπο, ο Ισπανός με δυνατό σουτ σημάδεψε το δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Σιμόν αστόχησε σε σουτ σε κενή εστία.
Στο 52' ο Παντελίδης έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πλάσαρε μέσα από την περιοχή και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 66ο λεπτό η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι, όταν ο Τεττέη έκλεψε και σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.