Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0: Τα highlights του αγώνα

Γιώργος Σακελλαρίου
Κηφισιά - Αστέρας Aktor

Οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0.

Σε ματς με καλό ρυθμό, φάσεις και δύο δοκάρια η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο και ο Αστέρας AKTOR του Κρις Κόουλμαν δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και έμειναν δίκαια στην ισοπαλία δίχως σκορ 0-0.

Στο 20' οι Αρκάδες είχαν ευκαιρία, αλλά ο Μακέντα δεν βρήκε εστία στην κεφαλιά που έκανε, έπειτα από σέντρα του Εμμανουηλίδη.

Στο 44' άγγιξε το γκολ η Κηφισιά. O Αντόνισε σε φάουλ έστρωσε στον Πόμπο, ο Ισπανός με δυνατό σουτ σημάδεψε το δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Σιμόν αστόχησε σε σουτ σε κενή εστία.

Στο 52' ο Παντελίδης έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πλάσαρε μέσα από την περιοχή και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 66ο λεπτό η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι, όταν ο Τεττέη έκλεψε και σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

 

Τα highlights του αγώνα

