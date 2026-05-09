Κηφισιά: H πανηγυρική φωτογραφία... παραμονής από τα αποδυτήρια των Σερρών
Η Κηφισιά από σήμερα είναι σε status... διακοπών! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «πέρασε» με ανατροπή από την έδρα του Πανσερραϊκού και σε συνάρτηση με την ισοπαλία της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα AKTOR εξασφάλισε την παραμονή της στη Stoiximan Super League, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων χάρη στην παρθενική της παραμονή και θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Το γήπεδο των Σερρων θα αποτελεί για «ξυπνάει» για πάντα όμορφες αναμνήσεις στην Κηφισιά, με το ποδοσφαιρικό τμήμα να απαθανατίζει τη... μαγική στιγμή με μια πανηγυρική φωτογραφία από τα αποδυτήρια.
