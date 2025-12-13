Ενδεκάδα με αλλαγές λόγω ανάγκης αλλά και για επιβράβευση ορισμένων παικτών ετοιμάζει για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αρη, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί την Κυριακή στο γήπεδο του Άρη μην έχοντας στη διάθεσή του, δύο βασικούς του στόπερ, τους Ρέτσο και Μπιανκόν. Ως εκ τούτου ο Καλογερόπουλος είναι εκείνος που βρίσκεται ένα κλικ πιο μπροστά σε επίπεδο προτίμησης από τον Μάνσα για να παίξει στο πλευρό του Νο1 κεντρικού αμυντικού των Πειραιωτών, Λορέντζο Πιρόλα .

Ως προς τη συγκρότηση της άμυνας οι Κοστίνια και Μπρούνο έχουν αισθητές πιθανότητες για βασικοί και από εκεί και πέρα ο Γκαρθία για τον άξονα και οι Στρεφέτσα και Ταρέμι για την επίθεση φιγουράρουν ως φαβορί. Για τον δε Στρεφέτσα εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία του στην 11άδα θα είναι μία περίπτωση επιβράβευσης από τον Μεντιλίμπαρ για την προσπάθειά του και την θετική του εικόνα στο τελευταίο διάστημα.

Η εκτίμηση 11άδας για το Άρης - Ολυμπιακός είναι με Τζολάκη γκολκίπερ και άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Καλογερόπουλο και Κοστίνια. Κέντρο πιθανότατα με Γκαρθία και Έσε, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και ο Στρεφέτσα και είτε ο Τσικίνιο είτε ένας εκ των άλλων διαθέσιμων παικτών για τα άκρα της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται πως η διάταξη των Πειραιωτών στο 0-1 με την Καϊράτ στο περιθώριο της League Phase του Champions League ήταν ως εξής: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Μπρούνο

Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι