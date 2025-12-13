Ολυμπιακός: Η σκέψη Μεντιλίμπαρ για 11άδα με Καλογερόπουλο - Στρεφέτσα
Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί την Κυριακή στο γήπεδο του Άρη μην έχοντας στη διάθεσή του, δύο βασικούς του στόπερ, τους Ρέτσο και Μπιανκόν. Ως εκ τούτου ο Καλογερόπουλος είναι εκείνος που βρίσκεται ένα κλικ πιο μπροστά σε επίπεδο προτίμησης από τον Μάνσα για να παίξει στο πλευρό του Νο1 κεντρικού αμυντικού των Πειραιωτών, Λορέντζο Πιρόλα.
Ως προς τη συγκρότηση της άμυνας οι Κοστίνια και Μπρούνο έχουν αισθητές πιθανότητες για βασικοί και από εκεί και πέρα ο Γκαρθία για τον άξονα και οι Στρεφέτσα και Ταρέμι για την επίθεση φιγουράρουν ως φαβορί. Για τον δε Στρεφέτσα εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία του στην 11άδα θα είναι μία περίπτωση επιβράβευσης από τον Μεντιλίμπαρ για την προσπάθειά του και την θετική του εικόνα στο τελευταίο διάστημα.
Η εκτίμηση 11άδας για το Άρης - Ολυμπιακός είναι με Τζολάκη γκολκίπερ και άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Καλογερόπουλο και Κοστίνια. Κέντρο πιθανότατα με Γκαρθία και Έσε, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και ο Στρεφέτσα και είτε ο Τσικίνιο είτε ένας εκ των άλλων διαθέσιμων παικτών για τα άκρα της επίθεσης.
Υπενθυμίζεται πως η διάταξη των Πειραιωτών στο 0-1 με την Καϊράτ στο περιθώριο της League Phase του Champions League ήταν ως εξής: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο.
Η αποστολή του Ολυμπιακού ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Μπρούνο
Μέσοι / Εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.