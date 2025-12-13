«Μόνο για προτάσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ θα μιλήσει ο Ολυμπιακός για τον Πιρόλα»
Με τον Γενάρη να πλησιάζει, ο Ολυμπιακός βλέπει αρκετοί ποδοσφαιριστές του να βρίσκονται ψηλά στη μεταγραφική λίστα διάφορων ομάδων. Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι ένας από αυτούς όπως ενημερωθήκατε από το Gazzetta, με τον 23χρονο στόπερ να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από μεγάλα κλαμπ της Ιταλίας.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπουν καν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων αν η πρόταση κάποια υποψήφιας ομάδας δεν ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή όπου η Ρόμα έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.
Να θυμίσουμε πως πρόσφατα ο Ιταλός ποδοσφαιριστής επέκτεινε το συμβόλαιο του με τους νταμπλούχους Ελλάδας, με αποτέλεσμα η τιμή να ανέβει ακόμα περισσότερο, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη παρουσία του στο Champions League.
