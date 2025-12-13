Το μήνυμα του νεαρού επιθετικού της ΑΕΚ, Ζώη Καραργύρη, έπειτα από το χειρουργείου που έκανε για την αποκατάσταση του χιαστού του.

Ο Ζώης Καραργύρης είναι μέχρι στιγμής ο άτυχος της σεζόν για την ΑΕΚ. Ο 18χρονος φορ πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ανδρική ομάδα και μετά από πέντε μέρες υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο νεαρός επιθετικός με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το πρώτο του μήνυμα περίπου δύο 24ωρα μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο και ευχαρίστησε τον οργανισμό της ΑΕΚ για τη στήριξη, κάνοντας ειδική αναφορά στον προπονητή της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς και στον διοικητικό ηγέτη του κλαμο, Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Καραργύρης σε 10 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Κ19 σκόραρε 13 γκολ, ενώ ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης τον χρησιμοποίησε δις με την πρώτη ομάδα, στους πρόσφατους αγώνες με ΟΦΗ και Ατρόμητο.

H ανάρτηση του Καραργύρη

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρο τον οργανισμό της AEK , τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και ιατρικό επιτελείο, καθώς και τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης αυτές τις μέρες.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή και στον πρόεδρο προσωπικά για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε».