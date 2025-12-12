Ο άτυχος Ζώης Καραργύρης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη και η ΑΕΚ του έστειλε ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Ο Ζώης Καραργύρης είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για την ΑΕΚ. O αρχισκόρερ της Κ19 του Δικεφάλου στις 3 Δεκεμβρίου έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και μετά από μόλις πέντε ημέρες υπέστη ρήξη χιαστού, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, η οποία έβαλε πρόωρο τέλος στην παρθενική του χρονιά σε ανδρικό επίπεδο.

Ο 18χρονος φορ πέρασε την Πέμπτη (11/12) την πόρτα του χειρουργείου, όπου του έκανε την επέμβαση ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της Ένωσης, Παντελής Νικολάου. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ με ανάρτηση της στα Social Media ευχήθηκε περαστικά στον νεαρό επιθετικό.

«Σιδερένιος. Ο ποδοσφαιριστής Ζώης Καραργύρης υπεβλήθη χθες σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Ο Καραργύρης σε 10 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Κ19 σκόραρε 13 γκολ, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε δις με την πρώτη ομάδα, στους πρόσφατους αγώνες με ΟΦΗ και Ατρόμητο.