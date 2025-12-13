Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει της αναμέτρησης του Άρη, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στη Θεσσαλονίκη (14/12, 20:00).

Με προπόνηση που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο το πρωί του Σαββάτου (13/12) ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη του Μανόλο Χιμένεθ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και εν συνεχεία επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής, με αγωνιστικό παιχνίδι. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως συνηθίζει στα τελευταία ματς, ο Ανδαλουσιανός τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Όσοι παίκτες βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο συνέχισαν τα προγράμματά τους. Θυμίζουμε πως μέχρι την Παρασκευή οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης έκανε θεραπεία.

Η αποστολή του Άρη θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ενόψει του μεγάλου ματς με τον Ολυμπιακό,