Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε δοκιμές ενόψει του αγώνα (14/12) με τον Ολυμπιακό και φαίνεται ότι όλα θα κριθούν από την επιλογή του προσώπου στην κορυφή της επίθεσης.

Πλέον είναι φανερό ότι ο Λορέν Μορόν δεν βρίσκεται στις αδιαπραγμάτευτες επιλογές στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό φάνηκε από τον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης», αναδεικνύεται επίσης μέσα από τις καθημερινές δοκιμές του Μανόλο Χιμένεθ στις προπονήσεις, δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθεί και στον αγώνα (14/12, 20:00) με τον Ολυμπιακό στο «Κλ. Βικελίδης». Κι αυτό διότι ο Ισπανός τεχνικός δοκίμασε στην κορυφή της επίθεσης και τον Φρέντρικ Γένσεν – πέραν του Ντούντου ο οποίος ούτως ή άλλως είχε χρησιμοποιηθεί εκεί στο παιχνίδι του Κυπέλλου – στοιχείο το οποίο φανερώνει τους προβληματισμούς του 61χρονου.

Είναι εξίσου ευνόητο ότι αυτή η επιλογή θα καθορίσει και τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, στην αμυντική τετράδα είναι δεδομένη η παρουσία του Άλβαρο Τεχέρο στο δεξί άκρο καθώς οι Ροζ-Άλβαρο θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ενώ ο Νοά Φαντιγκά – κατά πάσα πιθανότητα – θα καλύψει το αριστερό άκρο. Η τριάδα στον άξονα θα διαμορφωθεί αναλόγως του ρόλου του Φρέντρικ Γένσεν. Αν ο Φινλανδός επιλεγεί στην κορυφή της επίθεσης, αυτομάτως οι Μόντσου-Ράτσιτς θα είναι οι εσωτερικοί μέσοι έχοντας μπροστά τους τον Γαλανόπουλο. Αυτό το σχέδιο θα στείλει τον Ντούντου στο αριστερό άκρο καθώς ο Κάρλες Πέρεθ είναι δεδομένο στο αντίστοιχο δεξί.

Σε περίπτωση που ο Λορέν Μορόν βρει θέση στο αρχικό σχήμα, τότε (είτε) θα μείνει εκτός ο Ντούντου – και ο Γένσεν θα παίξει στην αριστερή πλευρά – είτε ένας εκ των Μόντσου-Ράτσιτς και Γαλανόπουλου καθώς σ’ αυτή την περίπτωση ο Φινλανδός θα χρησιμοποιηθεί σε ρόλο «10αριου». Ο Μανόλο Χιμένεθ δοκίμασε όλ’ αυτά τα σχήματα στις τελευταίες προπονήσεις και μένει να πάρει τις τελικές αποφάσεις του.