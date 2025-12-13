Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην ανακοινώνει αποστολή.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και θέλει να μπει με το... δεξί στον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας ώστε να παραμείνει κοντά στον Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για ακόμη μία φορά, έχοντας πέντε απουσίες λόγω τραυματισμών. Πρόκειται για τους Λόβρεν, Πέλκα, Γιακουμάκη, Σάστρε και Μιχαηλίδη, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα για το εν λόγω παιχνίδι.

Όσον αφορά την τελευταία προπόνηση, ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε έμφαση στο τακτικό κομμάτι και υπήρξε ειδικό πρόγραμμα στις στατικές φάσεις.