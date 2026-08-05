Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου υπερσύγχρονου προπονητικού του κέντρου στη Θέρμη.

Ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας του νέου υπερσύγχρονου προπονητικού του κέντρου στους Ταγαράδες Θέρμης. Η διοίκηση επιβεβαίωσε την πλήρη τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συνεχίζοντας τη διαδικασία της αδειοδότησης.

Η πορεία για την έγκριση του έργου ξεκίνησε ουσιαστικά όταν οι υπεύθυνοι γνωστοποίησαν την 1η Μαΐου πως ο πλήρης φάκελος θα κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

Πράγματι, στις 2 Ιουλίου η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εξασφάλισε τη σχετική έγκριση λειτουργικότητας από τη ΓΓΑ, επιβεβαιώνοντας ότι ο φάκελος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελούσε προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και άνοιξε τον δρόμο για τη χθεσινή κατάθεση της αίτησης προέγκρισης.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο αθλητικό κέντρο

Το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πλέον σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στεγάζοντας την πρώτη ομάδα, τις ακαδημίες και όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες του συλλόγου.

Όπως σημείωσε ο αρχιτέκτονας-μηχανικός Νίκος Σιαπκαράς, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό γήπεδο για την προστασία από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς και ένα γήπεδο 1.000 θέσεων με πιστοποίηση UEFA, το οποίο θα φιλοξενεί τους αγώνες του ΠΑΟΚ Β', της Κ19 και των τμημάτων υποδομής της ομάδας.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο έχει τοποθετηθεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, οπότε και αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Στόχος παραμένει η ανάδειξη αναδόχου εντός του 2026, ώστε να έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής μέχρι το τέλος του ίδιου έτους.