Η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος για το 2025.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς «τρέχει» νικηφόρο επτά διαδοχικών αναμετρήσεων και έχει τον μεγάλο στόχο να φτάσει το... διψήφιο, στα ερχόμενα ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και Κραϊόβα - ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2025 η Ένωση θα υποδεχτεί τον Όμιλο και σε αυτό το πλαίσιο έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 21:00, στην OPAP Arena.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο και όποιος μικρός φίλος της ομάδας μας επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4».

Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΥΡΑ:

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΔΩ