Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/12, 18:00).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο Ηράκλειο.Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χρειάζεται το πρώτο του τρίποντο στο Παγκρήτιο Στάδιο, κόντρα στους ουραγούς, ώστε να πάρει πολύτιμη βαθμολογική «ανάσα».

Αναμενόμενα ο Έλληνας τεχνικός έχει δυο επιστροφές στην αποστολή, καθώς ο Χουάν Νέιρα και ο Γιάννης Αποστολάκης είναι διαθέσιμοι, καθώς ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις τους και συνέχισαν την Παρασκευή (13/12) σε φουλ ρυθμούς.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συνέχισε τη θεραπεία του μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο για ακόμα μια μέρα έκανε ατομικό.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβοιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σαλσέδο, Ράκονιατς.

Το κάλεσμα του ΟΦΗ για Πανσερραϊκό

«Ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό πλησιάζει και σας θέλουμε όλους δίπλα μας!

Αποκτήστε το εισιτήριό σας για τον αυριανό (13/12) αγώνα:

- Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της Ticketmaster.

- Τηλεφωνικά, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster στο 211 1981535 (Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 21:00)

Την ημέρα του αγώνα με τον Πανσερραϊκό (13/12) η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 12) από τις 11:00 ως τις 17:30 και από τις 16:00 ως τις 17:30 στο Help desk που θα βρίσκεται στη δυτική πλευρά του σταδίου (έξω από τις Θύρες 1 & 20).

If you are a non-Greek resident and you want to attend the match, please contact the Ticketing Department at [email protected], before purchasing your ticket.

Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής GOV.gr Wallet. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της από όσους δεν τη διαθέτουν».