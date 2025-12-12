ΑΕΛ: Λύθηκε το πρόβλημα, με τον κόσμο τους στην Λιβαδειά οι «Βυσσινί»

Λύθηκε το πρόβλημα, με τον κόσμο της στην Λιβαδειά η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ κατόρθωσε να εξασφαλίσει τελικά εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Λιβαδειά και θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της.

Μετά την αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ ΑΕΛ και Λεβαδειακού για το θέμα των εισιτηρίων των φιλάθλων της πρώτης για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους με τους Βοιωτούς για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, δόθηκε λύση.

Η διοίκηση των «βυσσινί» κατάφερε με ενέργειές της να δώσει λύση στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και να φροντίσει έτσι η ομάδα να έχει στο πλευρό της τον 12ο παίκτη της, που την ακολουθεί φέτος οπουδήποτε κι αν πηγαίνει, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.

Η ΑΕΛ εξασφάλισε αρχικά 450 εισιτήρια, τα οποία όμως αναμένεται σύντομα να εξαντληθούν. Δεν αποκλείεται όμως να εξασφαλιστούν περισσότερα προκειμένου να κορεστεί όσο γίνεται η ζήτηση που υπάρχει.

