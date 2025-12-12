Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του ο Ρενάτο Σάντσες, που έβγαλε σήμερα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί την επομένη της «λευκής» ισοπαλίας με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ και σήκωσαν... μανίκια ενόψει του αγώνα κόντρα στον Βόλο την Κυριακή (14/12) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε ένα θετικό νέο, αφού ο Ρενάτο Σάντσες έβγαλε μέρος της προπόνησης κι έκανε ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή μετά από κείνο το ματς με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησαν ασκήσεις ένας εναντίον ενός, σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.