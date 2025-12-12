Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την απόδοση και το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, τις δηλώσεις και τα λάθη του Ράφα Μπενίτεθ, τις ευθύνες των παικτών και την πίκρα των οπαδών.

Αν το είπε επειδή πραγματικά το πιστεύει, τότε έχει πραγματικά σε πολύ χαμηλή εκτίμηση το ρόστερ του. Αν το είπε επειδή θέλησε για μια επιπλέον φορά να υπερασπιστεί τους αποδοκιμαζόμενους από το κοινό παίκτες του, είναι αποδεκτό, λογικό. Αλλά όχι και αληθινό.



Τι είπε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη λήξη του 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν; «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με μία μεγάλη προσπάθεια». Όχι, Ράφα, δεν… κάναμε ό,τι μπορούσαμε!

Πώς τα είπε ακριβώς ο κόουτς;

«Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τόσο μεγάλη κατοχή, όταν είσαι τόσο κοντά στην αντίπαλη περιοχή στο τέλος να μην παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μας ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, ήμασταν πολύ κοντά στο δικό του τρίτο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε το γκολ που θέλαμε.

Σίγουρα, δεν τα καταφέραμε από τη στιγμή που δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη με δέκα ποδοσφαιριστές. Θέλαμε πολύ να νικήσουμε τον σημερινό αγώνα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με μία μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, πρέπει να συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος που είναι με τον Βόλο και όταν έρθει πια η ώρα για να σκεφτούμε ξανά το Europa League θα το κάνουμε.

Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί για την προσπάθεια των παικτών, προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα, είτε με σέντρες, είτε με κόντρες ένας εναντίον ενός, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τα καταφέρουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Για μας ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τον αγώνα, δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε».

Δυστυχώς για τον ίδιο και για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Γιατί στην πραγματικότητα δεν «έκανε ό,τι μπορούσε»;

Διότι στο 11 Vs 11 ματς μέχρι το 32’, δεν δημιούργησε ούτε μισή φάση. Αργός, χωρίς εμπνεύσεις, χωρίς συνδυασμούς, χωρίς αποτελεσματικό πρέσινγκ.

Διότι στο 11 Vs 10 κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά δύο φορές, με Πάντοβιτς και Τετέ από ωραίες πλαγιοκοπήσεις και τελικές πάσες των Καλάμπρια και Ζαρουρί.

Διότι από το 65’ έως το 96’ δεν έφτασε ούτε μία φορά πραγματικά πολύ κοντά στο γκολ. Γύρω – γύρω όλοι, ημιτελείς ατομικές προσπάθειες, «δώστε την μπάλα σε Τετέ και

Ζαρουρί μπας και γίνει κάτι».

Διότι δεν κατάφερε να προκαλέσει ούτε μια φορά επικίνδυνη κατάσταση στην αντίπαλη εστία από στατική φάση.

Διότι η επιλογή του Πάντοβιτς αντί του Σφιντέρσκι και του Τζούρισιτς αντί του Μπακασέτα ήταν εσφαλμένες (όπως και η απόφαση να έχει τον Πάντοβιτς και όχι τον Ντέσερς την 23άδα).

Διότι ο Τσέριν έπρεπε να είχε μπει στο ματς αντί του Σιώπη αμέσως μετά την αποβολή της Βικτόρια Πλζεν και όχι… μισή ώρα αργότερα!

Διότι εφόσον ο Παναθηναϊκό κατέφυγε σε σέντρες μετά το 80’ έπρεπε να παίξει με 4-4-2. Η με 3-5-2 εφόσον ήδη υπήρχαν τρεις στόπερ στην αρχική ενδεκάδα λόγω της χρησιμοποίησης του Τουμπά σε θέση αριστερού μπακ.

Μόνο η Ευρώπη διατηρεί τη λάμψη στην οπτική του οπαδού



Αν, λοιπόν, ο Μπενίτεθ δηλώνει ικανοποιημένος λόγω του ότι οι Πράσινοι δεν απειλήθηκαν από τον αντίπαλο και επειδή ήταν όντως πολύ φιλότιμοι, εμείς πάμε πάσο. Όμως ο Παναθηναϊκός χθες έχασε κάθε πιθανότητα για την πρώτη οκτάδα εκτός κι αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι θα πάει να κάνει «διπλό» στην έδρα της αήττητης Φερεντβάρος και εν συνεχεία θα νικήσει και τη Ρόμα που εφέτος διεκδικεί το πρωτάθλημα Ιταλίας και θέλει να μπει στην πρώτη οκτάδα για να πάρει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League.



Τι να πούμε εμείς; Αν πάρει τέσσερις παικταράδες τον Ιανουάριο, μπορεί να πάρει έξι βαθμούς στα τελευταία δύο ματς, Μα προφανώς δεν είναι αυτό το πιθανότερο σενάριο. Και δυστυχώς η Ευρώπη είναι για τον Παναθηναϊκό εδώ και δύο μήνες η μοναδική πηγή θετικής ενέργειας, η μοναδική σπίθα, η μοναδική λάμψη στην οπτική του οπαδού. Εξ ου και η απογοήτευση που εκφράστηκε με αποδοκιμασίες στο τέλος του αγώνα.

Και σε τελική ανάλυση, αυτό ήταν το μοναδικό «καινούριο» στοιχείο που μπαίνει πλέον στην κουβέντα για τους Πράσινους μετά και το ματς με την Βικτόρια Πλζεν. Η αρνητική ενέργεια από την εξέδρα. Ένα έξτρα μεγάλο εμπόδιο που δεν θα ξεπεραστεί με νίκες επί Βόλου, Καβάλας, ή ακόμα και επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πάμε για μεταγραφές – αποχωρήσεις και… βλέπουμε από το 2026…